Теперь с 7 июня на выезде из города будут отбирать автомобили: водителей ждет страшный сюрприз

С начала июня на трассах в городах запланированы инспекционные мероприятия, направленные на контроль движения транспортных средств и выявление нарушителей.

Участвовать в них будут представители ГИБДД, судебные приставы и налоговая служба. Для проведения проверок планируется использовать специализированные устройства, сопоставляющие регистрационные номера автомобилей с базами данных должников. Если информация о должнике будет обнаружена, его транспортное средство будет остановлено, и с ним будет проведена информационная беседа. Владельцу предложат немедленно погасить задолженность.

В случае отказа, возможны крайние меры, такие как арест и конфискация автомобиля.

Владельцам машин, которые были изъяты из-за нарушений, придется обратиться на специальную автостоянку, где эти машины будут временно храниться. Чтобы вернуть свой автомобиль, необходимо оплатить все штрафы и задолженности в полном объеме.

В случае неуплаты задолженности в установленные сроки, автомобиль будет выставлен на аукцион для погашения долга, а оставшаяся сумма будет возвращена владельцу после продажи. Рекомендации экспертов заключаются в том, чтобы автовладельцы внимательно проверяли наличие задолженностей и старались их погасить заблаговременно, чтобы избежать нежелательных последствий, сообщает PROGOROD43.