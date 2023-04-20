В России началась рассылка повесток в личные кабинеты на "Госуслугах"

В Петербурге в тестовом режиме начали отправлять повестки в военкоматы призывникам на "Госуслуги".

О петербургском тестировании сообщил военный комиссар города на Неве Сергей Качковский, пишет РБК.

По словам военкома, повестки начали поступать в личные кабинеты на "Госуслугах", также решается вопрос об одновременном оповещении посредством СМС.

Цель теста - не привать новобранцев, а понять, как и когда повестки доходят до адресата и доходят ли вообще. Никакой юридической силы такие пробные повестки не имеют.

Об этом проинформировал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Закон об электронных повестках и едином реестре воинского учета был подписан Путиным 14 апреля. После получения электронной повестки через 7 дней она признается полученной, у призывника есть 20 дней на явку в военкомат. Если он не придет, в отношении уклониста применят обеспечительные меры - запретят брать кредиты, оформлять недвижимость и авто, ограничат водительские права, запретят покидать РФ.

