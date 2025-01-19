Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Теперь придется прощаться с Telegram: россиянам назвали дату отключения мессенджера

В 2026 году в России предполагается введение ог...

drive2.ru

Подписаться в Telegram

В 2026 году в России предполагается введение ограничений на использование зарубежных мессенджеров, включая такие популярные сервисы как Telegram, WhatsApp и Discord. Это решение уже активно обсуждается среди пользователей, для которых эти платформы являются частью повседневной жизни.

Кто окажется под воздействием новых правил?

Введение ограничений повлияет на широкий круг лиц, в том числе на:

  • Сотрудников интернет-магазинов и служб доставки;
  • Представителей банковской сферы;
  • Работников компаний связи;
  • Государственных служащих.

Для данных категорий населения переход на российские сервисы обмена сообщениями станет необходимостью для сохранения рабочих коммуникаций.

Зачем нужен переходный период до 2026 года?

Установление конкретной даты начала ограничений связано с желанием властей обеспечить гладкий переход на альтернативные платформы и дать время гражданам на адаптацию к новым условиям. Разработка и внедрение национальных аналогов, таких как VK Мессенджер, TamTam и Яндекс Мессенджер, уже ведется.

Опасения и риски, связанные с запретом:

Эксперты выражают беспокойство относительно нескольких аспектов:

  • Разрыв установленных каналов связи: пользователи потеряют доступ к привычным и эффективным средствам общения.
  • Возможные утечки данных: новые платформы могут не обладать достаточной защитой конфиденциальной информации.
  • Снижение продуктивности бизнеса: компании, активно использующие зарубежные мессенджеры для клиентской коммуникации, столкнутся с проблемами.

Как подготовиться к предстоящим изменениям?

Специалисты советуют:

  • Ознакомиться с функционалом и безопасностью российских мессенджеров.
  • Исследовать возможность использования VPN для доступа к заблокированным сервисам, учитывая законные рамки.
  • Активно тестировать новые платформы в рабочей и личной сферах для выработки привычки к новым инструментам.

Заключение:

Возможное введение ограничений на международные мессенджеры представляет серьезное испытание для россиян. Тем не менее, своевременная подготовка может помочь облегчить переход и поддержать привычный уровень взаимодействия в новых технологических условиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Новости Татарстана

день назад

На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

обработка от тараканов в квартире цена москва

Новости Татарстана

день назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Важное в РТ

3 дня назад

Татарстанцы все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

монтаж паркета екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане взяли в единый реестр 27 новых исторических территорий

Новости Татарстана

3 часа назад

Рекламировавший в газете БАДы татарстанец получил штраф

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс-Динамо» уступило команде в Кирове в Суперлиге по хоккею с мячом
Лонгриды
2 дня назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Цены на продукты питания остаются одной из самы...

Новости Казани

50 минут назад

«Зенит-Казань» получил восьмую победу подряд

Новости Татарстана

час назад

Гидрометцентр Татарстана снова предупредил о гололеде

Новости Казани

час назад

УНИКС победил 11-й раз подряд

Новости Татарстана

2 часа назад

В Ютазинском районе Татарстана произошло столкновение легковушки с локомотивом
Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионо...
Новости Татарстана
2 дня назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанские пенсионерки приняли участие в ТВ-программе про супер-бабушек

Новости Татарстана

3 часа назад

В МФЦ Татарстана рассказали об ускоренном полученим некоторых услуг

Новости Татарстана

3 часа назад

Больше 7 млрд рублей выделят на программу развития технологий Татарстана
ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов бо...
Новости России
4 дня назад

ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое