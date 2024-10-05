«Теперь полный запрет»: появились правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

В России введены новые законодательные меры, касающиеся владельцев квартир, частных домов и земельных участков. Согласно новому правилу, собственники теперь могут воспользоваться правом на запрет перехода прав собственности на их имущество. Это нововведение, как сообщила юрист Ирина Сивакова, введено в ответ на растущее число случаев мошенничества с недвижимостью в России.

Почему это важно?

Растущее число мошеннических схем, при которых недвижимость продается или переходит в собственность третьих лиц без ведома законных владельцев, стало серьезной проблемой. Новое правило предоставляет собственникам возможность предотвратить несанкционированные сделки, тем самым значительно повышая их уровень защиты.

Как это работает?

С введением этого правила любые операции с недвижимостью, включая продажу и передачу прав, теперь требуют личного присутствия собственника или его официального согласия. Даже наличие доверенности от владельца больше не является достаточным основанием для проведения сделок.

Процедура активации права

Для активации этого права собственнику необходимо зарегистрировать свое желание ограничить сделки через официальный сайт или мобильное приложение Госуслуг. Этот процесс гарантирует, что всякая попытка провести операцию с недвижимостью будет автоматически заблокирована до момента получения явного подтверждения от собственника.

Влияние на рынок недвижимости

Эксперты предполагают, что нововведение окажет значительное влияние на рынок недвижимости, увеличивая доверие и безопасность сделок. Однако некоторые юридические специалисты выражают опасения относительно возможных задержек в проведении сделок, особенно в сложных случаях, где требуется быстрое решение.

Заключение

Новое правило, введенное для защиты собственников от мошенничества, является значительным шагом в укреплении законности и безопасности в сфере недвижимости. Это изменение позволяет собственникам не только контролировать, но и эффективно блокировать любые попытки незаконного распоряжения их собственностью, тем самым укрепляя их права и уверенность в законной защите своих интересов.