«Теперь полный запрет»: новые правила для всех, у кого собственная квартира, дом или дача

Владельцы недвижимости в России столкнулись с важным нововведением в законодательстве, которое вступило в законную силу и направлено на борьбу с мошенничеством при сделках с недвижимостью. Юрист Ирина Сивакова подчеркнула значимость этих изменений, объяснив, что они призваны укрепить безопасность прав собственности.

Ключевые аспекты нового правила

Новая мера предусматривает возможность установления запрета на любые сделки с недвижимостью, будь то квартиры, частные дома или земельные участки, без личного присутствия собственника и его явного согласия. Это означает, что теперь переход прав собственности невозможен даже при наличии доверенности от владельца.

Проблема мошенничества в сфере недвижимости

Ирина Сивакова упомянула, что принятие данного правила было вызвано участившимися случаями мошенничества, в результате которых граждане теряли свои дома и квартиры. Решение установить новое право стало ответом на необходимость усиления защиты собственников от незаконных действий третьих лиц.

Как активировать новое право

Для активации нового права на запрет сделок с недвижимостью собственникам необходимо зарегистрироваться и подтвердить свое решение через официальный сайт или приложение Госуслуг. Эта мера позволит существенно снизить риски непредвиденных и нежелательных операций с имуществом.

Заключение

Нововведение уже официально зарегистрировано в Росреестре и ожидается, что оно приведет к значительному снижению числа мошеннических действий в сфере недвижимости. Это значительный шаг в правовой защите собственников, который позволит гражданам чувствовать себя более уверенно и защищенно относительно своего имущества.