«Теперь полный запрет»: новое правило для всех, у кого есть квартира или дача в России

Россияне, владеющие квартирами или дачными домиками, почти не догадываются о новом правиле, а тем не менее действия в отношении недвижимости изменились, пишет PRIMPRESS.

По словам юриста Ирины Сиваковой, изменения вступили в части процесса переоформления прав собственности на недвижимость.

Участились случаи, когда пожилых и не только пожилых обманывают мошенники на продаже жилья.

Чтобы защитить себя и свое имущество от жадных злоумышленников, введено правило установления запрета на сделки с недвижимость. Собственники могут установить его сами, это может коснуться прав перехода права собственности и даже полной ликвидации такого права.

Запрет нужно подтвердить заявлением на Госуслугах.

С момента принятия решения в Росреестре все операции с недвижимостью без личного согласия собственника будут запрещены, включая попытки что-то сделать с помощью доверенности от собственника.

