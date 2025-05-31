Теперь под запретом: уже с июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту
otr-online.ru
Что вызывает интерес у налоговой
С 2025 года Федеральная налоговая служба усилила анализ переводов между физлицами. Внимание уделяется:
- Регулярным поступлениям, особенно от незнакомых лиц.
- Оплате услуг или аренды без официального статуса.
- Зарплатам «в конверте», поступающим от работодателей.
- Продажам через соцсети и мессенджеры, где расчёты идут на личную карту.
Если ФНС сочтёт переводы доходом, может потребовать:
- Уплаты НДФЛ (13%),
- Регистрации самозанятости или ИП,
- И предоставления подтверждающих документов.
Какие переводы не вызывают вопросов
- Подарки от близких — особенно с договором дарения.
- Совместные расходы между родственниками и друзьями.
- Возврат долгов, при наличии расписки или переписки.
Важно: даже такие переводы желательно сопровождать комментарием в назначении платежа.
Как обезопасить себя
- Указывайте точное назначение перевода — «подарок», «долг», «совместные расходы».
- Разделите личные и деловые переводы — заведите отдельный счёт для доходов.
Храните подтверждающие документы:
- Договора,
- Расписки,
- Скриншоты переписки.
Оформите самозанятость или ИП, если вы регулярно получаете деньги за услуги или продажи.
Автоматический контроль уже работает
ФНС и банки используют системы анализа переводов:
- Отслеживают регулярность и суммы,
- Сверяют с официальными доходами,
- Могут инициировать проверку и доначисление налогов.
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