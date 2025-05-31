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Теперь под запретом: уже с июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

ФНС ужесточает контроль за банковскими перевода...

otr-online.ru

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Что вызывает интерес у налоговой

С 2025 года Федеральная налоговая служба усилила анализ переводов между физлицами. Внимание уделяется:

  • Регулярным поступлениям, особенно от незнакомых лиц.
  • Оплате услуг или аренды без официального статуса.
  • Зарплатам «в конверте», поступающим от работодателей.
  • Продажам через соцсети и мессенджеры, где расчёты идут на личную карту.

Если ФНС сочтёт переводы доходом, может потребовать:

  • Уплаты НДФЛ (13%),
  • Регистрации самозанятости или ИП,
  • И предоставления подтверждающих документов.

Какие переводы не вызывают вопросов

  • Подарки от близких — особенно с договором дарения.
  • Совместные расходы между родственниками и друзьями.
  • Возврат долгов, при наличии расписки или переписки.

Важно: даже такие переводы желательно сопровождать комментарием в назначении платежа.

Как обезопасить себя

  • Указывайте точное назначение перевода — «подарок», «долг», «совместные расходы».
  • Разделите личные и деловые переводы — заведите отдельный счёт для доходов.

Храните подтверждающие документы:

  • Договора,
  • Расписки,
  • Скриншоты переписки.

Оформите самозанятость или ИП, если вы регулярно получаете деньги за услуги или продажи.

Автоматический контроль уже работает

ФНС и банки используют системы анализа переводов:

  • Отслеживают регулярность и суммы,
  • Сверяют с официальными доходами,
  • Могут инициировать проверку и доначисление налогов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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