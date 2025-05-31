Теперь под запретом: уже с июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

Что вызывает интерес у налоговой

С 2025 года Федеральная налоговая служба усилила анализ переводов между физлицами. Внимание уделяется:

Регулярным поступлениям, особенно от незнакомых лиц.

Оплате услуг или аренды без официального статуса.

Зарплатам «в конверте», поступающим от работодателей.

Продажам через соцсети и мессенджеры, где расчёты идут на личную карту.

Если ФНС сочтёт переводы доходом, может потребовать:

Уплаты НДФЛ (13%),

Регистрации самозанятости или ИП,

И предоставления подтверждающих документов.

Какие переводы не вызывают вопросов

Подарки от близких — особенно с договором дарения.

Совместные расходы между родственниками и друзьями.

Возврат долгов, при наличии расписки или переписки.

Важно: даже такие переводы желательно сопровождать комментарием в назначении платежа.

Как обезопасить себя

Указывайте точное назначение перевода — «подарок», «долг», «совместные расходы».

Разделите личные и деловые переводы — заведите отдельный счёт для доходов.

Храните подтверждающие документы:

Договора,

Расписки,

Скриншоты переписки.

Оформите самозанятость или ИП, если вы регулярно получаете деньги за услуги или продажи.

Автоматический контроль уже работает

ФНС и банки используют системы анализа переводов: