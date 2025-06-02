Теперь под запретом: уже с 1 июня все в России не смогут переводить деньги с карты на карту

С недавних пор даже обычные переводы между людьми стали вызывать интерес у налоговой службы. То, что раньше проходило незаметно, теперь отслеживается и анализируется. Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за движением денег между физлицами — и лучше знать, чего стоит избегать, чтобы не оказаться под проверкой.

Что вызывает подозрения

Главная цель ФНС — найти тех, кто получает доход, но не платит налоги. Если на карту регулярно поступают деньги от разных людей, особенно одинаковыми суммами, это может выглядеть как оплата услуг, аренды или продаж. В этом случае налоговая вправе посчитать это доходом и потребовать уплату НДФЛ.

Риски особенно высоки, если:

– Деньги приходят регулярно;

– Отправители разные;

– Суммы похожи на расценки за товары или услуги.

Также под контроль попадают «серые» зарплаты — когда работодатель переводит деньги напрямую на карту без оформления. В такой ситуации отвечать придётся обоим: и сотруднику, и работодателю.

Что можно переводить без страха

Налоги не начисляют на:

– Подарки от близких родственников (желательно оформить договор дарения);

– Возвраты долгов;

– Совместные покупки и переводы между членами семьи (при наличии подтверждающих документов).

Важно: всегда указывайте назначение платежа, чтобы не было двусмысленностей.

Как ФНС находит «лишние» доходы

Банки используют автоматические системы, которые отслеживают:

– Частоту переводов;

– Их суммы;

– Количество разных отправителей.

Если система считает операцию подозрительной — банк может передать данные налоговой для проверки.

Как не попасть в неприятности

Указывайте цель перевода — это поможет избежать лишних вопросов; Не смешивайте личные и деловые финансы — если получаете доход, заведите отдельный счёт; Оформите самозанятость или ИП, если переводы — часть вашего заработка; Храните расписки, договоры и переписку с клиентами или покупателями.

Итог

Прозрачность стала новой нормой. Если деньги поступают на карту регулярно — лучше заранее «узаконить» свою деятельность. Это не только избавит от риска штрафов, но и даст уверенность в завтрашнем дне. А бумажку с переводом действительно лучше оставить — на случай, если придётся доказывать, что всё чисто.