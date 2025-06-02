Теперь под запретом: уже с 1 июня все в России не смогут переводить деньги с карты на карту
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С недавних пор даже обычные переводы между людьми стали вызывать интерес у налоговой службы. То, что раньше проходило незаметно, теперь отслеживается и анализируется. Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за движением денег между физлицами — и лучше знать, чего стоит избегать, чтобы не оказаться под проверкой.
Что вызывает подозрения
Главная цель ФНС — найти тех, кто получает доход, но не платит налоги. Если на карту регулярно поступают деньги от разных людей, особенно одинаковыми суммами, это может выглядеть как оплата услуг, аренды или продаж. В этом случае налоговая вправе посчитать это доходом и потребовать уплату НДФЛ.
Риски особенно высоки, если:
– Деньги приходят регулярно;
– Отправители разные;
– Суммы похожи на расценки за товары или услуги.
Также под контроль попадают «серые» зарплаты — когда работодатель переводит деньги напрямую на карту без оформления. В такой ситуации отвечать придётся обоим: и сотруднику, и работодателю.
Что можно переводить без страха
Налоги не начисляют на:
– Подарки от близких родственников (желательно оформить договор дарения);
– Возвраты долгов;
– Совместные покупки и переводы между членами семьи (при наличии подтверждающих документов).
Важно: всегда указывайте назначение платежа, чтобы не было двусмысленностей.
Как ФНС находит «лишние» доходы
Банки используют автоматические системы, которые отслеживают:
– Частоту переводов;
– Их суммы;
– Количество разных отправителей.
Если система считает операцию подозрительной — банк может передать данные налоговой для проверки.
Как не попасть в неприятности
Указывайте цель перевода — это поможет избежать лишних вопросов;
Не смешивайте личные и деловые финансы — если получаете доход, заведите отдельный счёт;
Оформите самозанятость или ИП, если переводы — часть вашего заработка;
Храните расписки, договоры и переписку с клиентами или покупателями.
Итог
Прозрачность стала новой нормой. Если деньги поступают на карту регулярно — лучше заранее «узаконить» свою деятельность. Это не только избавит от риска штрафов, но и даст уверенность в завтрашнем дне. А бумажку с переводом действительно лучше оставить — на случай, если придётся доказывать, что всё чисто.
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