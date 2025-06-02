Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Теперь под запретом: уже с 1 июня все в России не смогут переводить деньги с карты на карту

С недавних пор даже обычные переводы между людь...

JfxE_sRh-4M

Подписаться на Дзен.канал

С недавних пор даже обычные переводы между людьми стали вызывать интерес у налоговой службы. То, что раньше проходило незаметно, теперь отслеживается и анализируется. Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за движением денег между физлицами — и лучше знать, чего стоит избегать, чтобы не оказаться под проверкой.

Что вызывает подозрения

Главная цель ФНС — найти тех, кто получает доход, но не платит налоги. Если на карту регулярно поступают деньги от разных людей, особенно одинаковыми суммами, это может выглядеть как оплата услуг, аренды или продаж. В этом случае налоговая вправе посчитать это доходом и потребовать уплату НДФЛ.

Риски особенно высоки, если:

– Деньги приходят регулярно;
– Отправители разные;
– Суммы похожи на расценки за товары или услуги.

Также под контроль попадают «серые» зарплаты — когда работодатель переводит деньги напрямую на карту без оформления. В такой ситуации отвечать придётся обоим: и сотруднику, и работодателю.

Что можно переводить без страха

Налоги не начисляют на:

– Подарки от близких родственников (желательно оформить договор дарения);
– Возвраты долгов;
– Совместные покупки и переводы между членами семьи (при наличии подтверждающих документов).

Важно: всегда указывайте назначение платежа, чтобы не было двусмысленностей.

Как ФНС находит «лишние» доходы

Банки используют автоматические системы, которые отслеживают:

– Частоту переводов;
– Их суммы;
– Количество разных отправителей.

Если система считает операцию подозрительной — банк может передать данные налоговой для проверки.

Как не попасть в неприятности

  1. Указывайте цель перевода — это поможет избежать лишних вопросов;

  2. Не смешивайте личные и деловые финансы — если получаете доход, заведите отдельный счёт;

  3. Оформите самозанятость или ИП, если переводы — часть вашего заработка;

  4. Храните расписки, договоры и переписку с клиентами или покупателями.

Итог

Прозрачность стала новой нормой. Если деньги поступают на карту регулярно — лучше заранее «узаконить» свою деятельность. Это не только избавит от риска штрафов, но и даст уверенность в завтрашнем дне. А бумажку с переводом действительно лучше оставить — на случай, если придётся доказывать, что всё чисто.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Баумана или рынок? Почему главная улица Казани превратилась в торговую ярмарку

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

заказать дезинсекцию от тараканов

Не у нас

3 часа назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

массаж шейно воротниковой зоны при остеохондрозе в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Названы 3 привычки в постели, которые говорят о низком интеллекте

Не у нас

4 часа назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Не у нас

день назад

Google научил искусственный интеллект примерять одежду за покупателей

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошел пожар в городском парке
Лонгриды
2 дня назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

В последние дни Казань словно оказалась в клима...

Не у нас

35 минут назад

Выяснилось, как дешевые солнцезащитные очки могут навредить зрению

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

Новости Татарстана

час назад

Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане на Каме с перевернувшейся лодки спасли 2 братьев
Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, котора...
Новости Татарстана
2 часа назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Не у нас

3 часа назад

Как провести 2 июня, чтобы не случилась беда

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что в США нашли следы древнейшего транспорта

Новости Татарстана

день назад

Соцсети: В ТЦ «Эссен» в Татарстане случился пожар
Красиво жить не запретишь: гид по локациям для ...
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Красиво жить не запретишь: гид по локациям для женщин Казани со скидками