Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь под запретом: уже с 1 июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

В 2025 году переводы «с карты на карту» находят...

mirpay.online

Подписаться на Дзен.канал

Строгий контроль переводов с карт в 2025 году: как избежать проблем с налоговой

В 2025 году Федеральная налоговая служба внимательно следит за переводами «с карты на карту». Раньше такие операции часто оставались незамеченными, но теперь налоговики анализируют каждое поступление.

Что вызывает подозрения:

  • Регулярные поступления, похожие на доход от услуг или аренды.
  • Переводы от работодателей, особенно если зарплата неофициальная.
  • Продажи через соцсети и мессенджеры с расчетами на карту.

В таких случаях ФНС может потребовать уплату налога на доходы (НДФЛ) и посоветовать оформить самозанятость или ИП.

Что не вызывает вопросов:

  • Подарки от близких с договором дарения.
  • Возврат долгов и совместные траты между родственниками и друзьями.

Как избежать проблем:

  • Всегда указывайте корректное назначение платежа.
  • Не смешивайте личные и бизнес-переводы, для заработка открывайте отдельный счёт.
  • Храните документы, подтверждающие цель переводов — договоры, расписки, переписку.
  • При переводах родственникам оформляйте договоры.

Банки и ФНС используют автоматические системы для анализа переводов, особенно регулярных и крупных. Чтобы не попасть под подозрение, действуйте прозрачно и оформляйте доходы официально, сообщает progorod62.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Интересное в Казани

день назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

холодный туман это что

Не у нас

день назад

Технологии оживили «Титаник»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

проявка старых фотопленок в Москве

Лонгриды

21 час назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Не у нас

день назад

Мать пострадавшей при нападении в Байкальске сказала, что до ЧП ей звонила дочь

Новости Казани

день назад

В УФСИН РФ по Татарстану рассказали, что из СИЗО никто не сбегал

Не у нас

16 часов назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Новости Татарстана

день назад

Появились подробности трагедии в Бугульме, где нашли обезображенное тело девушки
Лонгриды
2 дня назад

На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?

В Казани подростки начали играть с огнём — букв...

Не у нас

час назад

Выяснилось, как 4000 лет назад успокаивали младенцев

Новости Татарстана

2 часа назад

30 мая в Татарстане ожидается до +32 градусов

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ планируют изменить порядок выплат на расходы деятельности депутатов

Новости Татарстана

3 часа назад

Муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом
Челнинка приехала к маме и угодила на больничну...
Новости Татарстана
3 минуты назад

Челнинка приехала к маме и угодила на больничную койку после укуса змеи

Не у нас

12 часов назад

Ученые создали материал, который собирает воду из воздуха

Новости Татарстана

13 часов назад

В Набережных Челнах дети катаются на самокатах по крыше 10-этажки

Не у нас

13 часов назад

Учёные рассказали, почему с возрастом время летит быстрее
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы