Теперь под запретом: уже с 1 июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

Строгий контроль переводов с карт в 2025 году: как избежать проблем с налоговой

В 2025 году Федеральная налоговая служба внимательно следит за переводами «с карты на карту». Раньше такие операции часто оставались незамеченными, но теперь налоговики анализируют каждое поступление.

Что вызывает подозрения:

Регулярные поступления, похожие на доход от услуг или аренды.

Переводы от работодателей, особенно если зарплата неофициальная.

Продажи через соцсети и мессенджеры с расчетами на карту.

В таких случаях ФНС может потребовать уплату налога на доходы (НДФЛ) и посоветовать оформить самозанятость или ИП.

Что не вызывает вопросов:

Подарки от близких с договором дарения.

Возврат долгов и совместные траты между родственниками и друзьями.

Как избежать проблем:

Всегда указывайте корректное назначение платежа.

Не смешивайте личные и бизнес-переводы, для заработка открывайте отдельный счёт.

Храните документы, подтверждающие цель переводов — договоры, расписки, переписку.

При переводах родственникам оформляйте договоры.

Банки и ФНС используют автоматические системы для анализа переводов, особенно регулярных и крупных. Чтобы не попасть под подозрение, действуйте прозрачно и оформляйте доходы официально, сообщает progorod62.