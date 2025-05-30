Теперь под запретом: уже с 1 июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту
mirpay.online
Строгий контроль переводов с карт в 2025 году: как избежать проблем с налоговой
В 2025 году Федеральная налоговая служба внимательно следит за переводами «с карты на карту». Раньше такие операции часто оставались незамеченными, но теперь налоговики анализируют каждое поступление.
Что вызывает подозрения:
- Регулярные поступления, похожие на доход от услуг или аренды.
- Переводы от работодателей, особенно если зарплата неофициальная.
- Продажи через соцсети и мессенджеры с расчетами на карту.
В таких случаях ФНС может потребовать уплату налога на доходы (НДФЛ) и посоветовать оформить самозанятость или ИП.
Что не вызывает вопросов:
- Подарки от близких с договором дарения.
- Возврат долгов и совместные траты между родственниками и друзьями.
Как избежать проблем:
- Всегда указывайте корректное назначение платежа.
- Не смешивайте личные и бизнес-переводы, для заработка открывайте отдельный счёт.
- Храните документы, подтверждающие цель переводов — договоры, расписки, переписку.
- При переводах родственникам оформляйте договоры.
Банки и ФНС используют автоматические системы для анализа переводов, особенно регулярных и крупных. Чтобы не попасть под подозрение, действуйте прозрачно и оформляйте доходы официально, сообщает progorod62.
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