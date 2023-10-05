«Теперь пьяному можно за руль»: Верховный суд объяснил когда за это не лишат прав

Верховный суд постановил - пьяным за руль можно, правда, при одном важном условии. Автомобилист не должен ехать, транспортное средство не должно перемещаться в пространстве. А выпивать в салоне авто, даже если и за рулем, если машина запаркована, никто не запрещает.

Поводом для разъяснений стало рассмотрение дела водителя их города Чехова. Мужчину лишили прав и крупно оштрафовали после того, как его в припаркованной машине за распитием застал инспектор ГИБДД.

Верховный суд счел, что доказательств вины недостаточно, а потому отменил решения всех судов первых инстанций и постановил вернуть водителю права.