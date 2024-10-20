Теперь огурцы заготавливаю на зиму только так: чудо рецепт от моей бабушки
rutube.ru
Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, и сегодня я делюсь с вами одним из таких – рецептом маринованных огурцов от моей бабушки, который обязательно должен попробовать каждый! Этот рецепт не только прост в исполнении, но и придает огурцам неповторимый вкус, благодаря уникальной комбинации ингредиентов и специй.
Ингредиенты:
- Свежие огурцы – 1 кг
- Вода – 1 литр
- Соль – 2 столовые ложки
- Сахар – 3 столовые ложки
- Уксус 9% – 100 мл
- Чеснок – 4 зубчика
- Укроп – 1 большой пучок
- Черный перец горошком – 10 штук
- Лавровый лист – 3 штуки
- Хрен (листья или корень) – по желанию для хрусткости
Процесс приготовления:
- Огурцы тщательно моем и замачиваем в холодной воде на несколько часов. Это поможет им остаться хрустящими после консервации.
- В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар и доводим до кипения, затем добавляем уксус.
- В стерилизованные банки на дно кладем укроп, чеснок, листья хрена, перец горошком и лавровый лист.
- Заполняем банки огурцами и заливаем горячим маринадом.
- Закатываем банки крышками и укутываем их до полного остывания.
Данный рецепт позволит сохранить заготовки на зиму, а также станет прекрасным поводом собраться всей семьей за столом. Огурцы получатся очень хрустящими и невероятно вкусными, с приятной кислинкой. Помимо того, огурцы по такому рецепту подойдут для праздничного стола, а также для ежедневных обедов.
Откройте для себя новые вкусы с этим чудесным рецептом маринованных огурцов, который перенесет вас в детство и наполнит ваш дом уютом и ароматами бабушкиной кухни!
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