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Теперь огурцы заготавливаю на зиму только так: чудо рецепт от моей бабушки

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, и ...

rutube.ru

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Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, и сегодня я делюсь с вами одним из таких – рецептом маринованных огурцов от моей бабушки, который обязательно должен попробовать каждый! Этот рецепт не только прост в исполнении, но и придает огурцам неповторимый вкус, благодаря уникальной комбинации ингредиентов и специй.

Ингредиенты:

  • Свежие огурцы – 1 кг
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 2 столовые ложки
  • Сахар – 3 столовые ложки
  • Уксус 9% – 100 мл
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Укроп – 1 большой пучок
  • Черный перец горошком – 10 штук
  • Лавровый лист – 3 штуки
  • Хрен (листья или корень) – по желанию для хрусткости

Процесс приготовления:

  1. Огурцы тщательно моем и замачиваем в холодной воде на несколько часов. Это поможет им остаться хрустящими после консервации.
  2. В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар и доводим до кипения, затем добавляем уксус.
  3. В стерилизованные банки на дно кладем укроп, чеснок, листья хрена, перец горошком и лавровый лист.
  4. Заполняем банки огурцами и заливаем горячим маринадом.
  5. Закатываем банки крышками и укутываем их до полного остывания.

Данный рецепт позволит сохранить заготовки на зиму, а также станет прекрасным поводом собраться всей семьей за столом. Огурцы получатся очень хрустящими и невероятно вкусными, с приятной кислинкой. Помимо того, огурцы по такому рецепту подойдут для праздничного стола, а также для ежедневных обедов.

Откройте для себя новые вкусы с этим чудесным рецептом маринованных огурцов, который перенесет вас в детство и наполнит ваш дом уютом и ароматами бабушкиной кухни!

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