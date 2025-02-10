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Теперь не страшно: в ГАИ теперь не запрещают ездить за рулем без прав

В свете последних изменений в правилах дорожног...

16.mchs.gov.ru

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В свете последних изменений в правилах дорожного движения, Госавтоинспекция предоставила важные уточнения для водителей, касающиеся ситуаций, когда можно управлять автомобилем без наличия водительского удостоверения при себе. Эта информация, опубликованная на портале NJCAR.ru, значительно облегчает понимание того, как действовать, если права остались дома.

Условия для минимального штрафа

По информации Госавтоинспекции, в случае если водитель забыл удостоверение, но оно находится в силе, он может избежать больших штрафов. Главное — иметь при себе паспорт. В таком случае, при остановке инспектором ДПС, будет проведена проверка данных о водительском удостоверении через базу данных.

Если информация подтверждает, что водительское удостоверение действительно и водитель не лишен прав, то взыскание за вождение без него ограничится суммой в 500 рублей.

Последствия при недействительных правах

Ситуация становится более серьезной, если удостоверение оказывается недействительным. В этом случае штраф может составить до 15 000 рублей, а в отсутствие другого водителя с действующим удостоверением автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Эти уточнения от Госавтоинспекции должны помочь водителям осознать возможные риски и обязательства. Они направлены на то, чтобы автомобилисты всегда помнили о необходимости иметь при себе все необходимые документы, или хотя бы паспорт, который может помочь подтвердить их личность и статус водительских прав при проверке.

Так, Госавтоинспекция стремится уменьшить количество случаев, когда мелкие нарушения приводят к серьезным штрафам, обучая водителей правильному поведению и предоставляя информацию о том, как действовать в случае, если водительское удостоверение оказалось не при себе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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