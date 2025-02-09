Теперь не страшно: в ГАИ разрешили ездить на авто без прав

В России водителям предоставлена возможность управлять автомобилем без физического наличия водительского удостоверения под рукой, с условием минимального штрафа, если они могут подтвердить его действительность другим способом. Это стало возможным благодаря недавнему разъяснению от Госавтоинспекции, которое было опубликовано на портале NJCAR.ru.

Какие условия позволят избежать крупных штрафов?

Основное требование, позволяющее водителям избежать значительных штрафов за отсутствие водительского удостоверения при себе — это наличие действующих прав и паспорта. Если в момент проверки инспектор ДПС сможет подтвердить действительность прав через электронную базу данных, штраф за отсутствие удостоверения будет снижен до 500 рублей.

Что произойдет, если удостоверение окажется недействительным?

Сценарий резко меняется, если выяснится, что водительское удостоверение просрочено или аннулировано. В таком случае водителя ожидает штраф до 15 000 рублей. Более того, если в момент остановки нет другого водителя с действующим удостоверением, автомобиль будет отбуксирован на штрафстоянку, что приведет к дополнительным расходам.

Выводы

Такие изменения в законодательстве направлены на облегчение жизни законопослушных водителей, которые случайно забыли документы дома. Однако все же рекомендуется всегда иметь при себе все необходимые документы, чтобы избежать любых штрафных санкций и гарантировать безопасность на дорогах.