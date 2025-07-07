Теперь не пустят даже с купленным заранее билетом: россияне в ауте от новой ловушки РЖД

Множество путешественников недавно столкнулись с неприятной ситуацией: после покупки билетов их заказы были отменены.

Что это означает и как действовать, если вы попали в такую ситуацию? Давайте разберемся.

Причины сбоя при бронировании

Как сообщает канал "1520. Всё о железной дороге", сбои в системе бронирования часто происходят в утренние часы, когда начинается продажа билетов на востребованные даты. Особенно это касается 8 часов утра, когда множество людей пытается забронировать билеты одновременно. В такие моменты сервер перегружается, что приводит к отмене бронирований.

Как вернуть деньги

Если ваше бронирование было отменено, деньги вернутся на ваш счёт. Обычно процесс возврата занимает до 15 минут, но при повышенной нагрузке на сайт это может занять больше времени. Важно помнить, что списание средств с карты не всегда означает завершение оплаты. В случае отмены бронирования средства вернутся в течение дня, и переживать не стоит.

Проблемы с сайтом

Перегрузка сайта при массовом спросе может вызвать задержки и ошибки при завершении процесса покупки. Компания приносит извинения за возможные неудобства и обещает вернуть средства в кратчайшие сроки.

Утеряный паспорт и поездка

Если вы потеряли паспорт гражданина России, на основании которого был куплен билет, не переживайте. Вы сможете использовать билет в течение 90 дней, если предъявите временное удостоверение личности. Это позволит вам спокойно совершить поездку, не сталкиваясь с дополнительными проблемами.