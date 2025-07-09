Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь не пустят даже с купленным заранее билетом: граждане в шоке от новой ловушки РЖД

Многие путешественники столкнулись с проблемами...

nemihail.livejournal.com

Подписаться на Дзен.канал

В последнее время многие путешественники сталкиваются с неприятными ситуациями при бронировании железнодорожных билетов. После успешной оплаты они узнают, что их заказ был отменён. Это вызывает путаницу, особенно среди тех, кто видит в личном кабинете информацию об успешной покупке.

Давайте разберемся, что стоит за этой проблемой и как компания решает её.

Причины отмены бронирования:

Согласно информации YouTube-канала "1520. Всё о железной дороге", сбои чаще всего происходят в утренние часы, особенно около 8 утра, когда начинается продажа билетов на популярные даты. В этот момент на сайте присутствует большое количество пользователей, пытающихся приобрести билеты одновременно, что приводит к перегрузке серверов. Это может вызвать сбои и отмену заказов, несмотря на то, что покупатель получил подтверждение.

Как происходит возврат средств:

Если заказ отменяется, деньги возвращаются на счёт пользователя. Обычно это происходит в течение 15 минут, однако при высокой нагрузке на систему возврат может занять немного больше времени. Важно понимать, что списание средств с карты не всегда подтверждает успешную оплату. Компания уверяет, что средства будут возвращены в течение дня, и нет причин для беспокойства.

Задержки при бронировании:

При повышенной нагрузке на сайт могут возникать задержки в процессе бронирования. Компания приносит извинения за такие неудобства и обещает вернуть деньги как можно быстрее. Освободившиеся места снова становятся доступными для других пассажиров.

Что делать в случае утери паспорта:

Если билет был куплен на утерянный паспорт гражданина России, пассажир может продолжить использовать билет в течение 90 дней, предъявив временное удостоверение личности. Это позволяет избежать дополнительных сложностей при поездках.

Не переживайте, если возникли проблемы с бронированием. Компания делает всё возможное для исправления ситуации и возврата средств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Гид по скидкам Казани

день назад

Чем ближе, тем лучше: 9 мест Татартана, где можно отдохнуть уже в эти выходные

ожог после борщевика фото

Не у нас

день назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

покраска стен цена за работу за м2 в Москве

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

день назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Новости Казани

день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов
Новости Казани
19 часов назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

4 часа назад

Учёные выяснили, как соцсети изменяют поведение подростков

Интересное в Казани

18 часов назад

Банный Оскар-2025: рассказываем, кто стал звездой Чемпионата России по банному искусству

Не у нас

9 часов назад

Учёные выяснили, кто чаще страдает хроническими заболеваниями

Не у нас

9 часов назад

В РПЦ объяснили детали запрета на богослужения в многоэтажках
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

9 часов назад

Навсегда: Протоиерей Ильяшенко говорит о духовных обязательствах церковного брака

Не у нас

9 часов назад

Нарколог Клименко объясняет, почему кофе и чай ухудшают самочувствие в жару

Не у нас

9 часов назад

Что будет с Россией, если океан поднимется или опустится на километр
«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаю...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка