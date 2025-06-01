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· 16+ · Полина Модестова

Теперь не позволят: уже с 1 июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

В 2025 году Федеральная налоговая служба значит...

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В 2025 году Федеральная налоговая служба значительно ужесточила контроль за переводами между физлицами. Если раньше «карта на карту» была удобной и почти незаметной для государства формой расчетов, теперь это полноценный объект внимания. Практически каждое движение денег отслеживается — особенно если есть признаки дохода.

Что вызывает интерес у налоговиков

  • Регулярные поступления от разных людей. Если суммы похожи на оплату за услуги или аренду, это может быть признано доходом.

  • Неофициальные зарплаты. Если работодатель переводит деньги регулярно, но не оформляет их как зарплату — это может грозить штрафами как ему, так и работнику.

  • Продажи через мессенджеры и соцсети. Даже без официального магазина, переводы за товары — повод для проверки.

Какие переводы безопасны

  • Подарки от близких (при наличии договора дарения).

  • Возвраты долгов.

  • Совместные траты между членами семьи и друзьями.

Главное — правильно указывать назначение платежа, чтобы не возникло подозрений.

Как работает контроль

ФНС использует автоматизированные системы анализа. Они оценивают частоту, суммы и характер переводов. Регулярные и одинаковые поступления от разных людей, а также крупные суммы, сразу попадают в фокус внимания. Банки при необходимости передают данные в налоговую для дальнейшей проверки.

Как обезопасить себя

  • Указывайте назначение платежей. Чем понятнее формулировка, тем меньше вопросов.

  • Не смешивайте личные и деловые переводы. Если вы зарабатываете, заведите отдельный счёт.

  • Оформите самозанятость или ИП. Это несложно, но избавит от проблем с законом.

  • Храните подтверждающие документы. Расписки, переписку, договоры — всё пригодится при проверке.

  • При переводах между родственниками оформляйте договор дарения или долговую расписку.

Вывод

Налоги теперь не обойти простыми переводами по карте. Система прозрачна, и попытки «спрятаться» могут обернуться неприятностями. Лучше заранее оформить легальный статус и платить налоги по правилам — так вы сэкономите и деньги, и нервы.

А про бумажку с платежом — её и правда можно приберечь. Спокойствие сейчас — ваш главный ресурс.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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