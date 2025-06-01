Теперь не позволят: уже с 1 июня россияне не смогут переводить деньги с карты на карту

В 2025 году Федеральная налоговая служба значительно ужесточила контроль за переводами между физлицами. Если раньше «карта на карту» была удобной и почти незаметной для государства формой расчетов, теперь это полноценный объект внимания. Практически каждое движение денег отслеживается — особенно если есть признаки дохода.

Что вызывает интерес у налоговиков

Регулярные поступления от разных людей. Если суммы похожи на оплату за услуги или аренду, это может быть признано доходом.

Неофициальные зарплаты. Если работодатель переводит деньги регулярно, но не оформляет их как зарплату — это может грозить штрафами как ему, так и работнику.

Продажи через мессенджеры и соцсети. Даже без официального магазина, переводы за товары — повод для проверки.

Какие переводы безопасны

Подарки от близких (при наличии договора дарения).

Возвраты долгов.

Совместные траты между членами семьи и друзьями.

Главное — правильно указывать назначение платежа, чтобы не возникло подозрений.

Как работает контроль

ФНС использует автоматизированные системы анализа. Они оценивают частоту, суммы и характер переводов. Регулярные и одинаковые поступления от разных людей, а также крупные суммы, сразу попадают в фокус внимания. Банки при необходимости передают данные в налоговую для дальнейшей проверки.

Как обезопасить себя

Указывайте назначение платежей. Чем понятнее формулировка, тем меньше вопросов.

Не смешивайте личные и деловые переводы. Если вы зарабатываете, заведите отдельный счёт.

Оформите самозанятость или ИП. Это несложно, но избавит от проблем с законом.

Храните подтверждающие документы. Расписки, переписку, договоры — всё пригодится при проверке.

При переводах между родственниками оформляйте договор дарения или долговую расписку.

Вывод

Налоги теперь не обойти простыми переводами по карте. Система прозрачна, и попытки «спрятаться» могут обернуться неприятностями. Лучше заранее оформить легальный статус и платить налоги по правилам — так вы сэкономите и деньги, и нервы.

А про бумажку с платежом — её и правда можно приберечь. Спокойствие сейчас — ваш главный ресурс.