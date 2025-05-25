Теперь навсегда запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 26 мая
overclockers.ru
Пожилые граждане старше 70 лет могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это касается как выплат, так и компенсаций на оплату коммуналки.
Что изменилось
Повышение фиксированной части пенсии
С 80 лет пенсионеры получают удвоенную фиксированную выплату — это признание их жизненного вклада и поддержки.
Компенсация за коммунальные услуги
Во многих регионах гражданам старшего возраста компенсируют часть или полную стоимость коммуналки. Размер льготы зависит от условий проживания.
Кто может рассчитывать на помощь
Одинокие пенсионеры;
Семьи, где основными жильцами являются пожилые люди;
При этом важно, чтобы площадь жилья соответствовала нормативам, утверждённым в регионе — именно от неё зависит расчёт льгот.
Что нужно сделать
Проверить доступные льготы можно через соцзащиту или портал Госуслуг;
Подготовьте документы, особенно если в квартире живёт пожилой родственник старше 70 лет — это может повлиять на льготы.
Эти меры призваны облегчить жизнь пожилых людей и помочь им справляться с повседневными расходами. Важно вовремя узнавать о своих правах и пользоваться государственной поддержкой.
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