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Теперь навсегда запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 26 мая

Пожилые граждане старше 70 лет могут рассчитыва...

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Пожилые граждане старше 70 лет могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это касается как выплат, так и компенсаций на оплату коммуналки.

Что изменилось

  1. Повышение фиксированной части пенсии
    С 80 лет пенсионеры получают удвоенную фиксированную выплату — это признание их жизненного вклада и поддержки.

  2. Компенсация за коммунальные услуги
    Во многих регионах гражданам старшего возраста компенсируют часть или полную стоимость коммуналки. Размер льготы зависит от условий проживания.

Кто может рассчитывать на помощь

  • Одинокие пенсионеры;

  • Семьи, где основными жильцами являются пожилые люди;

  • При этом важно, чтобы площадь жилья соответствовала нормативам, утверждённым в регионе — именно от неё зависит расчёт льгот.

Что нужно сделать

  • Проверить доступные льготы можно через соцзащиту или портал Госуслуг;

  • Подготовьте документы, особенно если в квартире живёт пожилой родственник старше 70 лет — это может повлиять на льготы.

Эти меры призваны облегчить жизнь пожилых людей и помочь им справляться с повседневными расходами. Важно вовремя узнавать о своих правах и пользоваться государственной поддержкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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