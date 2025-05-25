Теперь навсегда запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 26 мая

Пожилые граждане старше 70 лет могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это касается как выплат, так и компенсаций на оплату коммуналки.

Что изменилось

Повышение фиксированной части пенсии

С 80 лет пенсионеры получают удвоенную фиксированную выплату — это признание их жизненного вклада и поддержки. Компенсация за коммунальные услуги

Во многих регионах гражданам старшего возраста компенсируют часть или полную стоимость коммуналки. Размер льготы зависит от условий проживания.

Кто может рассчитывать на помощь

Одинокие пенсионеры;

Семьи, где основными жильцами являются пожилые люди;

При этом важно, чтобы площадь жилья соответствовала нормативам, утверждённым в регионе — именно от неё зависит расчёт льгот.

Что нужно сделать

Проверить доступные льготы можно через соцзащиту или портал Госуслуг ;

Подготовьте документы, особенно если в квартире живёт пожилой родственник старше 70 лет — это может повлиять на льготы.

Эти меры призваны облегчить жизнь пожилых людей и помочь им справляться с повседневными расходами. Важно вовремя узнавать о своих правах и пользоваться государственной поддержкой.