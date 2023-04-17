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Теперь можно сразу после школы: в России разрешили заключать контракт для службы армии сразу после получения аттестата

В России выпускникам разрешили заключать контракт с Минобороны сразу после окончания школы
Теперь можно сразу после школы: в России разрешили заключать контракт для службы армии сразу после получения аттестата

Фото: открытые источники

Ранее заключить контракт с Минобороны можно было лишь только через три месяца срочной службы или же при полученном высшем образовании. Сейчас правила изменились, и заканчивающие школу могут, если хотят, пойти Родине служить сразу после получения документа о среднем образовании - аттестата.
Указ был подписан главой государства 14 апреля.

Фактически, остается одно требование - возраст. Если есть 18 лет, в армию возьмут служить по контракту. Если выпускник пошел в школу с 6 лет, и ему на момент окончания школы 17 лет, то придется подождать до совершеннолетия.

В отличие от срочников, военные-контрактники имеют хорошее денежное довольствие. Но и риск попасть в неспокойные регионы выше, поскольку власти обещали не отправлять в СВО и новые регионы РФ только срочников. На контрактников подобное обещание не распространяется.

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