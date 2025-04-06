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Теперь мою полы солёной водой — перемены в доме заметила вся семья: 2 причины добавить соль в ведро

Соль есть в каждом доме, и чаще всего мы исполь...

immunocap.ru

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Соль есть в каждом доме, и чаще всего мы используем её только на кухне. Но у этого простого минерала гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Ещё в древние времена люди заметили: соль не только помогает убивать микробы, но и очищает пространство на энергетическом уровне. Автор канала «Дом по-женски» поделилась, как изменилась атмосфера в её доме после того, как она начала добавлять соль в воду для уборки.

Что происходит, если мыть полы солёной водой

Если в ведро с 10 литрами воды добавить столовую ложку крупной соли и вымыть этой смесью пол, все поверхности станут не только чистыми, но и обеззараженными. В доме после такой уборки долго сохраняется ощущение свежести.

Но эффект не только физический. Женщина рассказала, что вместе с чистотой в доме появилось больше уюта, спокойствия и света. Она считает, что соль помогает избавиться от негативной энергетики.

Когда особенно полезна уборка с солью

Соль можно добавлять при каждой уборке, но особенно это важно в следующих случаях:

  • после визита неприятного человека,

  • при частых ссорах и напряжённой атмосфере,

  • если вы чувствуете усталость и упадок сил,

  • когда возникают финансовые трудности.

Если в доме много старых и ненужных вещей, сначала стоит от них избавиться, а потом провести уборку с солью — это, по словам автора, помогает «впустить» новую энергию.

Женщина отмечает, что её дом стал другим — более светлым и спокойным, и гости тоже это замечают. Она ссылается на советы Наталии Правдиной, специалиста по позитивной психологии, в чьих книгах также говорится о полезных свойствах соли быту.

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