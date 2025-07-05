Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 8 июля
elets-adm.ru
С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал более удобным и быстрым.
Внесены важные изменения, которые упрощают процесс получения прав и обмена иностранных водительских удостоверений.
Электронные медицинские справки — упрощение процесса
Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вашем здоровье автоматически передаётся в систему Минздрава. ГИБДД получает эти данные напрямую, и вам больше не нужно носить бумажные справки. Это позволяет ускорить процесс и уменьшить бюрократию.
Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, важно пройти медосмотр в аккредитованных клиниках, подключённых к электронной системе. В противном случае данные не попадут в базу, и процесс может затянуться.
Обмен иностранных прав — новые требования
Процедура обмена иностранных водительских прав была упрощена. В зависимости от категории прав требования могут различаться:
Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.
Какие документы подготовить перед визитом в ГИБДД?
Чтобы обмен или получение прав прошло без задержек, подготовьте следующие документы:
Медицинскую справку, если она не поступила в систему.
Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к электронной системе.
Проверьте, что категория ваших прав соответствует заявленной.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к упрощению процессов и цифровизации. Эти изменения помогают ускорить оформление, сократить количество ошибок и улучшить работу государственных органов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец