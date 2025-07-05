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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 8 июля

Основные изменения касаются отмены бумажных мед...

elets-adm.ru

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С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал более удобным и быстрым.

Внесены важные изменения, которые упрощают процесс получения прав и обмена иностранных водительских удостоверений.

Электронные медицинские справки — упрощение процесса

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вашем здоровье автоматически передаётся в систему Минздрава. ГИБДД получает эти данные напрямую, и вам больше не нужно носить бумажные справки. Это позволяет ускорить процесс и уменьшить бюрократию.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, важно пройти медосмотр в аккредитованных клиниках, подключённых к электронной системе. В противном случае данные не попадут в базу, и процесс может затянуться.

Обмен иностранных прав — новые требования

Процедура обмена иностранных водительских прав была упрощена. В зависимости от категории прав требования могут различаться:

  • Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

  • Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Какие документы подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы обмен или получение прав прошло без задержек, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку, если она не поступила в систему.

  • Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к электронной системе.

  • Проверьте, что категория ваших прав соответствует заявленной.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к упрощению процессов и цифровизации. Эти изменения помогают ускорить оформление, сократить количество ошибок и улучшить работу государственных органов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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