Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 8 июля

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал более удобным и быстрым.

Внесены важные изменения, которые упрощают процесс получения прав и обмена иностранных водительских удостоверений.

Электронные медицинские справки — упрощение процесса

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вашем здоровье автоматически передаётся в систему Минздрава. ГИБДД получает эти данные напрямую, и вам больше не нужно носить бумажные справки. Это позволяет ускорить процесс и уменьшить бюрократию.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, важно пройти медосмотр в аккредитованных клиниках, подключённых к электронной системе. В противном случае данные не попадут в базу, и процесс может затянуться.

Обмен иностранных прав — новые требования

Процедура обмена иностранных водительских прав была упрощена. В зависимости от категории прав требования могут различаться:

Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Какие документы подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы обмен или получение прав прошло без задержек, подготовьте следующие документы:

Медицинскую справку, если она не поступила в систему.

Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к электронной системе.

Проверьте, что категория ваших прав соответствует заявленной.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к упрощению процессов и цифровизации. Эти изменения помогают ускорить оформление, сократить количество ошибок и улучшить работу государственных органов.