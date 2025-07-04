Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 7 июля

Важные изменения касаются отмены бумажных медиц...

elets-adm.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал намного удобнее и быстрее.

Внесены изменения, касающиеся медицинских справок и упрощения обмена иностранных прав.

Электронные медсправки — никаких бумажных документов

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вас автоматически передается в систему Минздрава, и ГИБДД получает её напрямую. Это значит, что больше не нужно приносить бумажные справки, что ускоряет процесс и снижает бюрократию.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, подключённые к электронной системе. Если данные не поступят в базу, процесс затянется.

Обмен иностранных прав: новые правила

Процедура обмена иностранных водительских прав была также упрощена в зависимости от категории прав:

  • Категории C, D, E — для обмена нужно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

  • Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Что нужно подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы процесс получения или обмена прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

  • Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к цифровизации и сокращению бюрократии. Это упрощение процесса позволяет сэкономить время, повысить точность и улучшить работу госорганов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

личинка клопа как выглядит

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё

заменить амортизатор в стиральной машине в Самаре

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

17 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Не у нас

16 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение
Новости Казани
4 часа назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

В Казани планируют создать 15 новых платных пар...

Не у нас

3 часа назад

Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

Не у нас

4 часа назад

Россия готовит антенну 5G для массового использования в городских условиях

Не у нас

4 часа назад

Аристоклий предсказал, как Россия устоит перед Божьим Судом
Более 250 жителей под Казанью остались без газа
Новости Казани
день назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани и районах РТ зарегистрировано более 7 тысяч случаев укусов клещей

Новости Татарстана

4 часа назад

Просроченная задолженность по кредитам в Татарстане выросла на 33% за год

Новости Татарстана

4 часа назад

Фермер Минталип Минеханов дал прогноз на урожай картофеля в Татарстане
Maximus Global — фитнес, который подходит всей ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье