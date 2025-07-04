Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 7 июля

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал намного удобнее и быстрее.

Внесены изменения, касающиеся медицинских справок и упрощения обмена иностранных прав.

Электронные медсправки — никаких бумажных документов

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вас автоматически передается в систему Минздрава, и ГИБДД получает её напрямую. Это значит, что больше не нужно приносить бумажные справки, что ускоряет процесс и снижает бюрократию.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, подключённые к электронной системе. Если данные не поступят в базу, процесс затянется.

Обмен иностранных прав: новые правила

Процедура обмена иностранных водительских прав была также упрощена в зависимости от категории прав:

Категории C, D, E — для обмена нужно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Что нужно подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы процесс получения или обмена прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:

Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к цифровизации и сокращению бюрократии. Это упрощение процесса позволяет сэкономить время, повысить точность и улучшить работу госорганов.