Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 7 июля
elets-adm.ru
С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал намного удобнее и быстрее.
Внесены изменения, касающиеся медицинских справок и упрощения обмена иностранных прав.
Электронные медсправки — никаких бумажных документов
Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вас автоматически передается в систему Минздрава, и ГИБДД получает её напрямую. Это значит, что больше не нужно приносить бумажные справки, что ускоряет процесс и снижает бюрократию.
Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, подключённые к электронной системе. Если данные не поступят в базу, процесс затянется.
Обмен иностранных прав: новые правила
Процедура обмена иностранных водительских прав была также упрощена в зависимости от категории прав:
Категории C, D, E — для обмена нужно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.
Что нужно подготовить перед визитом в ГИБДД?
Чтобы процесс получения или обмена прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:
Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).
Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Переход на электронные медицинские справки — важный шаг к цифровизации и сокращению бюрократии. Это упрощение процесса позволяет сэкономить время, повысить точность и улучшить работу госорганов.
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