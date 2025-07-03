Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 6 июля
elets-adm.ru
С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России значительно упростился.
Внесённые изменения касаются нескольких важных аспектов, таких как отказ от бумажных медицинских справок и улучшения процедуры обмена иностранных водительских прав.
Электронные медицинские справки — избавление от бумажной работы
Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вас автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает эту информацию напрямую, и вам больше не нужно приносить бумажные справки. Это сокращает количество бюрократических процедур и ускоряет весь процесс.
Важно: Чтобы воспользоваться этой удобной системой, убедитесь, что медицинская клиника, в которой вы проходили обследование, подключена к электронной системе. В противном случае данные не поступят в базу, и процесс затянется.
Обмен иностранных водительских прав
Процедура обмена иностранных водительских прав также претерпела изменения в зависимости от категории прав:
Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.
Что нужно подготовить перед визитом в ГИБДД?
Чтобы обмен или получение водительских прав прошло без задержек, подготовьте следующие документы:
Медицинскую справку, если она не поступила в систему.
Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к электронной системе.
Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Переход на электронные медицинские справки — это шаг к цифровизации и упрощению бюрократических процедур. Этот процесс значительно ускоряет получение и обмен прав, повышает удобство и безопасность, а также снижает количество ошибок и экономит время.
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