Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 6 июля

Внесены важные изменения, включая отмену бумажн...

elets-adm.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России значительно упростился.

Внесённые изменения касаются нескольких важных аспектов, таких как отказ от бумажных медицинских справок и улучшения процедуры обмена иностранных водительских прав.

Электронные медицинские справки — избавление от бумажной работы

Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вас автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает эту информацию напрямую, и вам больше не нужно приносить бумажные справки. Это сокращает количество бюрократических процедур и ускоряет весь процесс.

Важно: Чтобы воспользоваться этой удобной системой, убедитесь, что медицинская клиника, в которой вы проходили обследование, подключена к электронной системе. В противном случае данные не поступят в базу, и процесс затянется.

Обмен иностранных водительских прав

Процедура обмена иностранных водительских прав также претерпела изменения в зависимости от категории прав:

  • Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Что нужно подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы обмен или получение водительских прав прошло без задержек, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку, если она не поступила в систему.

  • Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к электронной системе.

  • Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — это шаг к цифровизации и упрощению бюрократических процедур. Этот процесс значительно ускоряет получение и обмен прав, повышает удобство и безопасность, а также снижает количество ошибок и экономит время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

какие виды грибков убивает перекись водорода

Не у нас

17 часов назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

2 дня назад

Один кабель может обнулить выручку: рассказываем, сколько бизнес теряет из-за дешёвой электрики

занятия бадминтоном в Москве

Не у нас

16 часов назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

16 часов назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Новости Татарстана

день назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Новости Татарстана

день назад

Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Новости Татарстана

16 часов назад

Путин подписал указ об отставке Мухаметзянова
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Новости Татарстана

41 минуту назад

На "КАМАЗе" ограничили пронос еды в целях безопасности

Интересное в Казани

день назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка

Не у нас

час назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Не у нас

час назад

Названы курорты, где российским туристам не рады в 2025
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

час назад

Учёные обнаружили залежи молибдена в озерных осадках Заполярья

Не у нас

час назад

«Бристоль» и «Красное & Белое» выплатили рекордно низкие дивиденды

Новости Казани

3 часа назад

«Новая волна» в Казани пройдет перед «Ак Барс Ареной»
Президент Мали встретился с представителями Рос...
Интересное в Казани
6 дней назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани