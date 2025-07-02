Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 5 июля
elets-adm.ru
С 2025 года процесс получения и замены водительских удостоверений в России стал более удобным и быстрым.
Внесённые изменения касаются нескольких важных аспектов, включая отмену бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена иностранных водительских прав.
Электронные медицинские справки — без бумажной волокиты
Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вас автоматически передаётся в систему Минздрава. ГИБДД получает данные напрямую, и вам больше не нужно приносить бумажные справки. Это ускоряет процесс и упрощает бюрократию.
Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, аккредитованные и подключённые к электронной системе. В противном случае данные о вашем здоровье не будут внесены в базу, и процесс может затянуться.
Обмен иностранных водительских прав
Процедура обмена иностранных прав также претерпела изменения. В зависимости от категории прав требования различаются:
- Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена (теоретический и практический).
- Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, практический экзамен сдавать не нужно.
Что подготовить перед визитом в ГИБДД?
Чтобы процесс получения или обмена водительских прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:
- Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.
- Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
- Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
- Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Переход на электронные медицинские справки — это шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Новый процесс стал быстрее, удобнее и безопаснее, что позволяет сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных учреждений.
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