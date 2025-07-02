Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 5 июля

С 2025 года процесс получения и замены водительских удостоверений в России стал более удобным и быстрым.

Внесённые изменения касаются нескольких важных аспектов, включая отмену бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена иностранных водительских прав.

Электронные медицинские справки — без бумажной волокиты

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, информация о вас автоматически передаётся в систему Минздрава. ГИБДД получает данные напрямую, и вам больше не нужно приносить бумажные справки. Это ускоряет процесс и упрощает бюрократию.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте клиники, аккредитованные и подключённые к электронной системе. В противном случае данные о вашем здоровье не будут внесены в базу, и процесс может затянуться.

Обмен иностранных водительских прав

Процедура обмена иностранных прав также претерпела изменения. В зависимости от категории прав требования различаются:

Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена (теоретический и практический).

Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, практический экзамен сдавать не нужно.

Что подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы процесс получения или обмена водительских прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:

Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.

Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — это шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Новый процесс стал быстрее, удобнее и безопаснее, что позволяет сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных учреждений.