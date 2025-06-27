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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 29 июня

С 2025 года процесс получения и замены водитель...

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Замена и получение водительских прав в 2025 году: что изменилось и как стало проще

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России претерпел значительные изменения, которые сделали его более удобным и быстрым. Внесенные улучшения касаются как медицинских справок, так и обмена иностранных водительских прав. Рассмотрим, что именно стало проще.

Электронные медсправки — прощай бумага

Теперь, после прохождения медицинской комиссии, данные о вас автоматически поступают в систему Минздрава. Это означает, что ГИБДД получает всю необходимую информацию без необходимости приносить бумажные медсправки. Такой шаг сокращает время на оформление и уменьшает количество бюрократических процедур.

Важно:

Чтобы воспользоваться этой нововведением, необходимо выбирать аккредитованные клиники, подключенные к электронной системе. Если ваше медицинское учреждение не участвует в процессе, данные не попадут в базу, и это может задержать процесс получения прав.

Обмен иностранных прав

Процедура обмена иностранных водительских прав также изменилась. В зависимости от категории прав, требования для обмена варьируются:

  • Категории C, D, E — для обмена нужно пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена: теоретический и практический.
  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медсправку, без практического экзамена.

Что подготовить перед визитом в ГИБДД?

Чтобы процесс обмена или получения водительских прав прошёл без задержек, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.
  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
  • Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки — это важный шаг к цифровизации и снижению бюрократии в сфере обмена и получения водительских прав. Процесс стал быстрее, удобнее и безопаснее. Эти изменения позволяют сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных учреждений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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