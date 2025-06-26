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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 28 июня

Замена и получение водительских прав в 2025 год...

elets-adm.ru

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Замена и получение водительских прав в 2025 году: что изменилось и как стало проще

С 2025 года процесс получения и замены водительских удостоверений в России стал значительно проще и удобнее. Изменения касаются нескольких ключевых моментов, таких как отмена бумажных медицинских справок и чёткая регламентация обмена иностранных водительских прав.

Электронные медсправки — без бумаг

Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вас автоматически поступают в систему Минздрава. ГИБДД получает информацию напрямую, и вам больше не нужно приносить бумажные документы. Это ускоряет процесс и уменьшает количество бюрократических формальностей.

Важно: Чтобы воспользоваться этим нововведением, выбирайте аккредитованные клиники, которые подключены к электронной системе, иначе данные о вашем здоровье не попадут в базу и процесс затянется.

Обмен иностранных прав

Процедура обмена иностранных водительских прав также претерпела изменения. В зависимости от категории прав различаются требования:

  • Категории C, D, E — для обмена нужно пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена (теоретический и практический).
  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медсправку, без необходимости сдачи практического экзамена.

Что подготовить перед визитом в ГИБДД

Для того чтобы процесс обмена или получения водительских прав прошёл гладко, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.
  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
  • Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные справки — это шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Процесс получения и обмена прав стал быстрее, удобнее и безопаснее. Это улучшение позволяет сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных учреждений

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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