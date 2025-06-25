Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 27 июня

Замена и получение водительских прав в 2025 году: что изменилось и как стало проще

С 2025 года в России упростился порядок получения и замены водительских удостоверений. Теперь не нужно приносить бумажные медсправки, а обмен иностранных прав стал чётко регламентирован.

Электронные медсправки — без бумаг

После прохождения медкомиссии данные автоматически поступают в систему Минздрава.

ГИБДД получает информацию напрямую — бумажные документы больше не требуются.

Важно: выбирайте аккредитованные клиники, подключённые к системе.

Обмен иностранных прав

Категории C, D, E — нужно пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена.

Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медсправки, без практики.

Что подготовить перед визитом в ГИБДД

Убедитесь, что медучреждение подключено к электронной системе.

Проверьте соответствие категорий прав.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно

Переход на электронные справки — шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Процесс получения и обмена прав стал быстрее, удобнее и безопаснее.