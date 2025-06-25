Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 27 июня
elets-adm.ru
Замена и получение водительских прав в 2025 году: что изменилось и как стало проще
С 2025 года в России упростился порядок получения и замены водительских удостоверений. Теперь не нужно приносить бумажные медсправки, а обмен иностранных прав стал чётко регламентирован.
Электронные медсправки — без бумаг
После прохождения медкомиссии данные автоматически поступают в систему Минздрава.
ГИБДД получает информацию напрямую — бумажные документы больше не требуются.
Важно: выбирайте аккредитованные клиники, подключённые к системе.
Обмен иностранных прав
- Категории C, D, E — нужно пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена.
- Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медсправки, без практики.
Что подготовить перед визитом в ГИБДД
- Убедитесь, что медучреждение подключено к электронной системе.
- Проверьте соответствие категорий прав.
- Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно
Переход на электронные справки — шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Процесс получения и обмена прав стал быстрее, удобнее и безопаснее.
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