Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 26 июня

Как упростился процесс получения и замены водительских прав в 2025 году

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал гораздо проще. Теперь больше не требуется приносить бумажные медицинские справки, все данные передаются в электронную систему. Рассмотрим, как это работает и что важно знать водителям.

Как теперь проходит получение медицинской справки?

До 2025 года для замены прав необходимо было собирать и приносить медицинские справки в ГИБДД. С 2025 года система изменилась:

После прохождения медкомиссии в аккредитованной клинике все результаты автоматически передаются в электронную систему Минздрава. Информация о здоровье водителя поступает напрямую в ГИБДД, что исключает необходимость подачи бумажных документов.

Важно: убедитесь, что выбранная клиника подключена к системе, чтобы избежать задержек.

Изменения при обмене иностранных водительских прав

Теперь для обмена иностранных прав на российские действуют следующие правила в зависимости от категории транспортного средства:

Категории C (грузовые автомобили), D (автобусы), E (транспорт с прицепом) — необходимо пройти обучение в автошколе и сдавать теоретический и практический экзамены.

Категории A (мотоциклы), B (легковые автомобили) — достаточно пройти медицинское обследование, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен, практический экзамен не требуется.

Что нужно проверить перед визитом в ГИБДД?

Перед посещением ГИБДД важно убедиться в следующих моментах:

Подключена ли клиника к системе обмена данными с ГИБДД.

Соответствуют ли категории иностранных прав российским стандартам.

Подготовлены ли все необходимые документы: паспорт, заявление, подтверждение оплаты госпошлины.

Эти шаги помогут избежать задержек в процессе оформления.

Почему эти изменения важны?

Отказ от бумажных медицинских справок — важный шаг к цифровизации и упрощению административных процедур. Это нововведение ускоряет процесс получения прав и взаимодействие с ГИБДД, снижая вероятность потери документов.

С 2025 года оформление и замена водительских прав в России стали быстрее и удобнее благодаря электронному документообороту. Чтобы избежать проблем и сэкономить время, важно правильно подготовить все документы.