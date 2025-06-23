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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 25 июня

С 2025 года в России упростился процесс получен...

elets-adm.ru

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Как упростился процесс получения и замены водительских прав в 2025 году

С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал значительно проще. Больше не нужно приносить бумажные медицинские справки — все данные теперь передаются в электронную систему. Рассказываем, как это работает и что важно знать водителям.

Как теперь проходит получение медицинской справки

До 2025 года для замены водительского удостоверения нужно было собирать и приносить медицинские справки в ГИБДД. С 2025 года система изменилась:

  • После прохождения медкомиссии в аккредитованной клинике, все результаты автоматически передаются в электронную систему Минздрава.
  • Информация о здоровье водителя поступает напрямую в ГИБДД, исключая необходимость подачи бумажных документов.

Важно: убедитесь, что выбранная клиника подключена к системе, чтобы избежать задержек в процессе оформления прав.

Изменения при обмене иностранных водительских прав

Теперь для обмена иностранных прав на российские действуют следующие правила в зависимости от категории транспортного средства:

  • Категории C (грузовые автомобили), D (автобусы), E (транспорт с прицепом) — необходимо пройти обучение в автошколе и сдавать теоретический и практический экзамены.
  • Категории A (мотоциклы), B (легковые автомобили) — достаточно пройти медицинское обследование, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен не требуется.

Что стоит проверить перед визитом в ГИБДД

Перед походом в ГИБДД важно убедиться в следующих моментах:

  • Подключение клиники к системе обмена данными с ГИБДД.
  • Соответствие категории иностранных прав российским стандартам.
  • Подготовка всех необходимых документов: паспорт, заявление, подтверждение оплаты госпошлины.

Эти шаги помогут избежать задержек в оформлении документов.

Почему эти изменения важны

Отказ от бумажных медицинских справок — это значительный шаг к цифровизации и упрощению административных процедур. Это нововведение ускоряет процесс получения прав и упрощает взаимодействие с ГИБДД, а также снижает вероятность потери документов.

С 2025 года оформление и замена водительских прав в России стали быстрее и удобнее благодаря электронному документообороту. Важно правильно подготовить все документы, чтобы сэкономить время и избежать проблем при получении прав.

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