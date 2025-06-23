Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 25 июня
elets-adm.ru
Как упростился процесс получения и замены водительских прав в 2025 году
С 2025 года процесс получения и замены водительских прав в России стал значительно проще. Больше не нужно приносить бумажные медицинские справки — все данные теперь передаются в электронную систему. Рассказываем, как это работает и что важно знать водителям.
Как теперь проходит получение медицинской справки
До 2025 года для замены водительского удостоверения нужно было собирать и приносить медицинские справки в ГИБДД. С 2025 года система изменилась:
- После прохождения медкомиссии в аккредитованной клинике, все результаты автоматически передаются в электронную систему Минздрава.
- Информация о здоровье водителя поступает напрямую в ГИБДД, исключая необходимость подачи бумажных документов.
Важно: убедитесь, что выбранная клиника подключена к системе, чтобы избежать задержек в процессе оформления прав.
Изменения при обмене иностранных водительских прав
Теперь для обмена иностранных прав на российские действуют следующие правила в зависимости от категории транспортного средства:
- Категории C (грузовые автомобили), D (автобусы), E (транспорт с прицепом) — необходимо пройти обучение в автошколе и сдавать теоретический и практический экзамены.
- Категории A (мотоциклы), B (легковые автомобили) — достаточно пройти медицинское обследование, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен не требуется.
Что стоит проверить перед визитом в ГИБДД
Перед походом в ГИБДД важно убедиться в следующих моментах:
- Подключение клиники к системе обмена данными с ГИБДД.
- Соответствие категории иностранных прав российским стандартам.
- Подготовка всех необходимых документов: паспорт, заявление, подтверждение оплаты госпошлины.
Эти шаги помогут избежать задержек в оформлении документов.
Почему эти изменения важны
Отказ от бумажных медицинских справок — это значительный шаг к цифровизации и упрощению административных процедур. Это нововведение ускоряет процесс получения прав и упрощает взаимодействие с ГИБДД, а также снижает вероятность потери документов.
С 2025 года оформление и замена водительских прав в России стали быстрее и удобнее благодаря электронному документообороту. Важно правильно подготовить все документы, чтобы сэкономить время и избежать проблем при получении прав.
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