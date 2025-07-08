Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 12 июля

С 2025 года в России процесс получения и замены...

elets-adm.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России вступили в силу изменения, которые значительно упростили процесс получения и замены водительских прав.

Благодаря отмене бумажных медицинских справок и упрощению обмена иностранных прав, теперь процедура стала быстрее и удобнее для граждан.

Электронные медицинские справки — удобство и эффективность

Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вашем здоровье автоматически поступают в систему Минздрава, и ГИБДД получает всю информацию без необходимости предъявлять бумажные справки. Это ускоряет процесс и сокращает количество бюрократических процедур.

Важно: Чтобы воспользоваться этой новинкой, необходимо выбрать медицинские учреждения, подключённые к электронной системе. Если это не сделано, процесс может затянуться.

Обмен иностранных водительских прав

Теперь процедура обмена иностранных прав различается в зависимости от категории:

  • Категории C, D, E — нужно пройти обучение в автошколе и сдать как теоретический, так и практический экзамен.

  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.

Как подготовиться к визиту в ГИБДД?

Для того чтобы обмен или получение прав прошло гладко, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

  • Проверьте, что ваши права соответствуют категории, которую вы хотите получить.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Отмена бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена прав — это важный шаг в цифровизации и снижении бюрократии. Эти изменения помогают ускорить процесс и делают его более удобным и безопасным для всех граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком проверенных сервисов Казани

почему в холодильнике появляется плесень на продуктах питания

Не у нас

17 часов назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

4 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

замена подшипника на стиральной машине аристон в Санкт-Петербурге

Не у нас

21 час назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

14 часов назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам
Новости Казани
час назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

32 минуты назад

Мужчина заметил симптом рака, который игнорировал месяцами

Гид по скидкам Казани

день назад

Забудьте про очереди: как казанцам заказывать еду и товары дешевле, чем в магазине

Не у нас

37 минут назад

В РПЦ объяснили, влияет ли забота о могиле на судьбу усопшего

Новости Казани

42 минуты назад

Участники экосплава по Казанке очистили реку от 36 мешков мусора
Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона т...
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

Новости Казани

47 минут назад

Во время реставрации Петропавловского собора в Казани обнаружили фрески XIX века

Новости Казани

57 минут назад

Выпускники казанских вузов предпочитают трудоустройство по специальности

Новости Казани

час назад

В Казани начнут строительство 8-полосной дороги длиной 30 километров
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью