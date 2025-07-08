Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 12 июля

С 2025 года в России вступили в силу изменения, которые значительно упростили процесс получения и замены водительских прав.

Благодаря отмене бумажных медицинских справок и упрощению обмена иностранных прав, теперь процедура стала быстрее и удобнее для граждан.

Электронные медицинские справки — удобство и эффективность

Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вашем здоровье автоматически поступают в систему Минздрава, и ГИБДД получает всю информацию без необходимости предъявлять бумажные справки. Это ускоряет процесс и сокращает количество бюрократических процедур.

Важно: Чтобы воспользоваться этой новинкой, необходимо выбрать медицинские учреждения, подключённые к электронной системе. Если это не сделано, процесс может затянуться.

Обмен иностранных водительских прав

Теперь процедура обмена иностранных прав различается в зависимости от категории:

Категории C, D, E — нужно пройти обучение в автошколе и сдать как теоретический, так и практический экзамен.

Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.

Как подготовиться к визиту в ГИБДД?

Для того чтобы обмен или получение прав прошло гладко, подготовьте следующие документы:

Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

Проверьте, что ваши права соответствуют категории, которую вы хотите получить.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Отмена бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена прав — это важный шаг в цифровизации и снижении бюрократии. Эти изменения помогают ускорить процесс и делают его более удобным и безопасным для всех граждан.