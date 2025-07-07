Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 11 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России процесс получения и замены водительских удостоверений стал значительно проще и быстрее.
Главное изменение — это отмена бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена иностранных водительских прав.
Электронные медицинские справки — минимизация бюрократии
Теперь медицинские данные передаются напрямую в систему Минздрава после прохождения комиссии, и ГИБДД получает всю необходимую информацию без необходимости предоставлять бумажные справки. Это значительно сокращает время ожидания и облегчает процесс.
Важно: Выбирайте медицинские учреждения, которые подключены к электронной системе, чтобы данные могли поступить в базу без задержек.
Упрощение обмена иностранных водительских прав
Для обмена иностранных прав требования зависят от категории:
Категории C, D, E — необходимо пройти курс в автошколе и сдать оба экзамена: теоретический и практический.
Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.
Подготовка к визиту в ГИБДД
Чтобы процесс обмена или получения прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:
Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).
Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
Проверьте, что ваши права соответствуют требуемым категориям.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Электронные медицинские справки и упрощённая процедура обмена прав — это шаг к цифровизации и улучшению работы государственных органов. Эти изменения делают процесс получения прав более быстрым, удобным и безопасным для граждан.
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