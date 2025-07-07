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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 11 июля

С 2025 года процесс получения и обмена водитель...

elets-adm.ru

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С 2025 года в России процесс получения и замены водительских удостоверений стал значительно проще и быстрее.

Главное изменение — это отмена бумажных медицинских справок и упрощение процедуры обмена иностранных водительских прав.

Электронные медицинские справки — минимизация бюрократии

Теперь медицинские данные передаются напрямую в систему Минздрава после прохождения комиссии, и ГИБДД получает всю необходимую информацию без необходимости предоставлять бумажные справки. Это значительно сокращает время ожидания и облегчает процесс.

Важно: Выбирайте медицинские учреждения, которые подключены к электронной системе, чтобы данные могли поступить в базу без задержек.

Упрощение обмена иностранных водительских прав

Для обмена иностранных прав требования зависят от категории:

  • Категории C, D, E — необходимо пройти курс в автошколе и сдать оба экзамена: теоретический и практический.

  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.

Подготовка к визиту в ГИБДД

Чтобы процесс обмена или получения прав прошёл без проблем, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.

  • Проверьте, что ваши права соответствуют требуемым категориям.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Электронные медицинские справки и упрощённая процедура обмена прав — это шаг к цифровизации и улучшению работы государственных органов. Эти изменения делают процесс получения прав более быстрым, удобным и безопасным для граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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