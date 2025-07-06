Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 10 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России вступили в силу изменения, которые значительно улучшили процесс получения и замены водительских удостоверений.
Теперь получение прав стало более удобным и быстрым, благодаря отмене бумажных медицинских справок и упрощению процедуры обмена иностранных прав.
Электронные медицинские справки — новый шаг к цифровизации
Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вашем здоровье автоматически передаются в систему Минздрава, и ГИБДД получает информацию напрямую. Это значит, что вам больше не нужно приносить бумажные справки, что ускоряет процесс и сокращает бюрократию.
Важно: Для использования этого нововведения выберите клиники, которые аккредитованы и подключены к электронной системе. Если ваше медицинское учреждение не подключено, данные о вашем здоровье не будут внесены в базу, что может задержать процесс.
Обмен иностранных водительских прав — что изменилось?
Теперь процедура обмена иностранных водительских прав зависит от категории прав. В 2025 году требования различаются:
- Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена: теоретический и практический.
- Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, практический экзамен сдавать не нужно.
Как подготовиться к визиту в ГИБДД?
Чтобы процесс получения или обмена прав прошёл без задержек, подготовьте следующие документы:
- Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.
- Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
- Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
- Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно?
Переход на электронные медицинские справки и упрощение процедуры обмена прав — это значительный шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Эти изменения делают процесс получения и обмена прав быстрее, удобнее и безопаснее, что позволяет сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных органов.
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