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Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 10 июля

С 2025 года процесс получения и замены водитель...

elets-adm.ru

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С 2025 года в России вступили в силу изменения, которые значительно улучшили процесс получения и замены водительских удостоверений.

Теперь получение прав стало более удобным и быстрым, благодаря отмене бумажных медицинских справок и упрощению процедуры обмена иностранных прав.

Электронные медицинские справки — новый шаг к цифровизации

Теперь после прохождения медицинской комиссии данные о вашем здоровье автоматически передаются в систему Минздрава, и ГИБДД получает информацию напрямую. Это значит, что вам больше не нужно приносить бумажные справки, что ускоряет процесс и сокращает бюрократию.

Важно: Для использования этого нововведения выберите клиники, которые аккредитованы и подключены к электронной системе. Если ваше медицинское учреждение не подключено, данные о вашем здоровье не будут внесены в базу, что может задержать процесс.

Обмен иностранных водительских прав — что изменилось?

Теперь процедура обмена иностранных водительских прав зависит от категории прав. В 2025 году требования различаются:

  • Категории C, D, E — для обмена необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена: теоретический и практический.
  • Категории A, B — достаточно сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, практический экзамен сдавать не нужно.

Как подготовиться к визиту в ГИБДД?

Чтобы процесс получения или обмена прав прошёл без задержек, подготовьте следующие документы:

  • Медицинскую справку, если она ещё не поступила в систему.
  • Убедитесь, что ваше медицинское учреждение подключено к электронной системе.
  • Проверьте, что категории ваших прав соответствуют тем, которые вы хотите получить.
  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно?

Переход на электронные медицинские справки и упрощение процедуры обмена прав — это значительный шаг к цифровизации и снижению бюрократии. Эти изменения делают процесс получения и обмена прав быстрее, удобнее и безопаснее, что позволяет сэкономить время, уменьшить количество ошибок и повысить общую эффективность работы государственных органов.

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