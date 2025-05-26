Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, проживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 28 мая

Социальная поддержка пожилых после 70 лет: что изменилось?

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о важных нововведениях в социальной поддержке для пожилых людей после 70 лет.

Что изменилось?

После 80 лет фиксированная выплата пенсионерам удваивается, чтобы отметить их вклад в общество. Кроме того, в ряде регионов пожилым предоставляют частичную или полную компенсацию за коммунальные услуги.

Кто имеет право на льготы?

В основном льготы положены одиноким пенсионерам и семьям, где главные кормильцы — пожилые люди. При этом учитывается площадь жилья для определения размера поддержки.

Как получить помощь?

Эксперт советует регулярно проверять доступные льготы через соцзащиту или портал «Госуслуги». Также важно уточнять список необходимых документов, особенно если в доме живут пожилые родственники.