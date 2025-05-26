Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, проживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 28 мая

Важные изменения в социальной поддержке пожилых...

flectone.ru

Подписаться на Дзен.канал

Социальная поддержка пожилых после 70 лет: что изменилось?

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о важных нововведениях в социальной поддержке для пожилых людей после 70 лет.

Что изменилось?

После 80 лет фиксированная выплата пенсионерам удваивается, чтобы отметить их вклад в общество. Кроме того, в ряде регионов пожилым предоставляют частичную или полную компенсацию за коммунальные услуги.

Кто имеет право на льготы?

В основном льготы положены одиноким пенсионерам и семьям, где главные кормильцы — пожилые люди. При этом учитывается площадь жилья для определения размера поддержки.

Как получить помощь?

Эксперт советует регулярно проверять доступные льготы через соцзащиту или портал «Госуслуги». Также важно уточнять список необходимых документов, особенно если в доме живут пожилые родственники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Новая версия себя — уже близко: собрали идеи для перезагрузки и развития в Казани

что значит защита на год от тараканов

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Интересное в Казани

3 дня назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

монтаж кондиционера новосибирск в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

Новости Казани

8 часов назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Лонгриды

6 часов назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

8 часов назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды
Новости Казани
день назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Не у нас

22 минуты назад

Эксперты объяснили, почему некоторым людям хватает всего 3 часов сна

Гид по скидкам Казани

час назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

Гид по скидкам Казани

час назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

Новости Казани

3 часа назад

Иностранец обвиняется в убийстве супруги в Казани
Суд отправил в СИЗО иностранца за убийство бывш...
Новости Казани
час назад

Суд отправил в СИЗО иностранца за убийство бывшей жены на глазах у ребенка

Новости Казани

3 часа назад

В казанской школе №67 загорелся актовый зал

Новости Казани

3 часа назад

В Казани приостановлено движение троллейбусов №1 и 2

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане был задержан сын президента общества слепых
На фестивале медиаискусства НУР представят рабо...
Фестиваль «Нур»
4 дня назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран