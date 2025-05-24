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Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, проживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 25 мая

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала...

vbr.ru

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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о важных изменениях в социальной поддержке для пожилых людей после 70 лет.

Среди главных нововведений — увеличение фиксированной выплаты. После 80 лет её размер удваивается, что призвано отметить вклад пожилых людей в общество. Кроме того, во многих регионах пенсионерам старше 70 лет предоставляют частичную или полную компенсацию за коммунальные услуги.

Право на льготы чаще всего имеют одинокие пенсионеры или семьи, где основную роль играют пожилые люди. При этом учитывается площадь жилья, чтобы правильно определить размер поддержки.

Эксперт советует пенсионерам регулярно проверять доступные льготы через органы соцзащиты или портал «Госуслуги», а также уточнять перечень документов, особенно если в доме живут пожилые родственники.

Эти изменения показывают, что государство стремится поддержать пожилых граждан, помогая им комфортно жить и не переживать из-за затрат на коммуналку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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