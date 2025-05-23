Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 25 мая
sfr.gov.ru
Какие изменения вступают в силу с 2025 года
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила: с 2025 года в России вступают в силу новые меры поддержки пенсионеров старше 70 лет:
1. Удвоенная выплата после 80 лет
После достижения 80 лет фиксированная часть пенсии удваивается автоматически
Оформление не требуется, доплата назначается по факту возраста
2. Компенсация расходов на коммуналку
Пенсионеры 70+ лет получают частичную или полную компенсацию ЖКУ
Размер зависит от региона и категории получателя
Часто льготы доступны одиноким пенсионерам или пожилым парам
Кто может рассчитывать на поддержку
Чтобы получить льготы, нужно:
- Иметь официальный статус пенсионера
- Проживать в семье, где все члены — старше пенсионного возраста
- Жить в жилье, площадь которого не превышает региональный норматив
Как оформить льготы
- Проверить наличие льгот можно в местной соцзащите или на портале «Госуслуги»
- Подготовьте документы: паспорт, СНИЛС, подтверждение состава семьи, справки о пенсии
- Если пенсионер не может оформить сам — это можно сделать через доверенное лицо с нотариальной доверенностью
Почему это важно
Новые меры — часть государственной политики по поддержке пожилых людей. Они помогают:
- Снизить расходы на коммунальные услуги
- Увеличить выплаты без лишней бюрократии
- Повысить качество жизни в старшем возрасте
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