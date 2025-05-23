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· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 25 мая

В 2025 году пенсионеры старше 70 лет смогут рас...

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Какие изменения вступают в силу с 2025 года

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила: с 2025 года в России вступают в силу новые меры поддержки пенсионеров старше 70 лет:

1. Удвоенная выплата после 80 лет

После достижения 80 лет фиксированная часть пенсии удваивается автоматически

Оформление не требуется, доплата назначается по факту возраста

2. Компенсация расходов на коммуналку

Пенсионеры 70+ лет получают частичную или полную компенсацию ЖКУ

Размер зависит от региона и категории получателя

Часто льготы доступны одиноким пенсионерам или пожилым парам

Кто может рассчитывать на поддержку

Чтобы получить льготы, нужно:

  • Иметь официальный статус пенсионера
  • Проживать в семье, где все члены — старше пенсионного возраста
  • Жить в жилье, площадь которого не превышает региональный норматив

Как оформить льготы

  • Проверить наличие льгот можно в местной соцзащите или на портале «Госуслуги»
  • Подготовьте документы: паспорт, СНИЛС, подтверждение состава семьи, справки о пенсии
  • Если пенсионер не может оформить сам — это можно сделать через доверенное лицо с нотариальной доверенностью

Почему это важно

Новые меры — часть государственной политики по поддержке пожилых людей. Они помогают:

  • Снизить расходы на коммунальные услуги
  • Увеличить выплаты без лишней бюрократии
  • Повысить качество жизни в старшем возрасте

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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