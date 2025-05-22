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Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 мая

Пожилых россиян, достигших 70 лет, ждут важные ...

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Какие изменения вступают в силу

Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, в 2025 году пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на новые меры поддержки:

1. Увеличение фиксированной выплаты после 80 лет

По достижении 80-летнего возраста пенсионеру автоматически удваивается фиксированная выплата к пенсии.

Эта мера — гарантированное повышение, не требующее подачи заявлений.

2. Компенсации за коммунальные услуги

В большинстве регионов пенсионеры 70+ лет могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию расходов на ЖКУ.

Размер и условия зависят от региона проживания и категории получателя.

Условия для получения льгот

Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо:

  • Иметь официальный статус пенсионера.
  • Часто льготы доступны одиноким пенсионерам или семьям, где все члены старше пенсионного возраста.
  • Учитывается площадь жилья — чтобы не выходить за норматив, предусмотренный региональными стандартами.

Что делать пенсионерам и их семьям

  • Проверить доступные льготы можно через местные органы соцзащиты или онлайн — на портале «Госуслуги».
  • Подготовьте документы, подтверждающие возраст, состав семьи и право на льготы — особенно если вы ухаживаете за пожилыми родственниками.
  • Если пенсионер не может самостоятельно оформить поддержку — это может сделать доверенное лицо при наличии нотариальной доверенности.

Почему это важно

Обновления в системе льгот — это часть государственной политики поддержки пожилого населения. Они позволяют пенсионерам:

  • уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг,
  • получить гарантированную прибавку к пенсии после 80 лет,
  • повысить уровень жизни в старшем возрасте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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