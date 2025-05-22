Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 мая
yuga.ru
Какие изменения вступают в силу
Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, в 2025 году пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на новые меры поддержки:
1. Увеличение фиксированной выплаты после 80 лет
По достижении 80-летнего возраста пенсионеру автоматически удваивается фиксированная выплата к пенсии.
Эта мера — гарантированное повышение, не требующее подачи заявлений.
2. Компенсации за коммунальные услуги
В большинстве регионов пенсионеры 70+ лет могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию расходов на ЖКУ.
Размер и условия зависят от региона проживания и категории получателя.
Условия для получения льгот
Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо:
- Иметь официальный статус пенсионера.
- Часто льготы доступны одиноким пенсионерам или семьям, где все члены старше пенсионного возраста.
- Учитывается площадь жилья — чтобы не выходить за норматив, предусмотренный региональными стандартами.
Что делать пенсионерам и их семьям
- Проверить доступные льготы можно через местные органы соцзащиты или онлайн — на портале «Госуслуги».
- Подготовьте документы, подтверждающие возраст, состав семьи и право на льготы — особенно если вы ухаживаете за пожилыми родственниками.
- Если пенсионер не может самостоятельно оформить поддержку — это может сделать доверенное лицо при наличии нотариальной доверенности.
Почему это важно
Обновления в системе льгот — это часть государственной политики поддержки пожилого населения. Они позволяют пенсионерам:
- уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг,
- получить гарантированную прибавку к пенсии после 80 лет,
- повысить уровень жизни в старшем возрасте.
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