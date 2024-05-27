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Теперь категорично запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет новый сюрприз уже с 25 мая

По мнению специалиста по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, пожилые граждане, которым скоро исполнится 80 лет, получат новые привилегии.

Илона Боянова

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По мнению специалиста по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, пожилые граждане, которым скоро исполнится 80 лет, получат новые привилегии.

С 1 июня пенсионеры этой возрастной категории смогут воспользоваться следующими изменениями:

Во-первых, размер фиксированной выплаты к пенсии после достижения 80 лет будет увеличен.

Во-вторых, пожилые люди старше 70 лет получат частичную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. После достижения 80 лет они будут полностью освобождены от оплаты за ЖКУ.
Пенсионерам, соответствующим определенным критериям, предоставляются различные преимущества.

Для проверки прав на льготы стоит обратиться на специализированный портал Госуслуги или в учреждения социальной защиты. Необходимо готовить все необходимые бумаги заранее, чтобы избежать лишних хлопот, сообщает PROGOROD59.

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