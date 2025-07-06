Теперь готовлю только так: такие блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Если вы хотите побаловать себя и своих близких вкусным и нежным десертом, запечённые блины с творожной начинкой — это идеальный вариант.

Простое в приготовлении блюдо, которое в конечном итоге становится настоящим кулинарным наслаждением.

Ингредиенты:

Для блинов:

Ванилин — 1 пакетик

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Сахар — 2 ст. л.

Молоко — 500 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

Ванилин — 1 пакетик

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Приготовление теста для блинов:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте тёплое молоко и перемешайте. Далее добавьте муку и тщательно вымешивайте тесто, чтобы не было комочков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте, и оставьте тесто на 15 минут.

Жарка блинов:

Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки. Отложите готовые блины на тарелку.

Приготовление начинки:

Для начинки смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, и взбейте всё в блендере до однородной массы.

Формирование и запекание:

На каждый блин ложите по столовой ложке начинки, оставляя 1 см по краям. Сложите блин в треугольник, затем ещё раз сложите его в треугольник. В форму диаметром 20х30 см выложите блины начинкой вверх. В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином и смажьте эту смесь сверху на блины. Добавьте кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при 170°C.

Приятного аппетита!

Этот рецепт легко приготовить, а результат всегда будет вкусным и ароматным. Запечённые блины с начинкой — это идеальный десерт для любого случая!