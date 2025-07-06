Теперь готовлю только так: такие блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка
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Если вы хотите побаловать себя и своих близких вкусным и нежным десертом, запечённые блины с творожной начинкой — это идеальный вариант.
Простое в приготовлении блюдо, которое в конечном итоге становится настоящим кулинарным наслаждением.
Ингредиенты:
Для блинов:
- Ванилин — 1 пакетик
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 200 г
- Соль — щепотка
- Сахар — 2 ст. л.
- Молоко — 500 мл
- Растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
- Ванилин — 1 пакетик
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Приготовление теста для блинов:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте тёплое молоко и перемешайте. Далее добавьте муку и тщательно вымешивайте тесто, чтобы не было комочков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте, и оставьте тесто на 15 минут.
- Жарка блинов:
Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки. Отложите готовые блины на тарелку.
- Приготовление начинки:
Для начинки смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, и взбейте всё в блендере до однородной массы.
- Формирование и запекание:
На каждый блин ложите по столовой ложке начинки, оставляя 1 см по краям. Сложите блин в треугольник, затем ещё раз сложите его в треугольник. В форму диаметром 20х30 см выложите блины начинкой вверх. В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином и смажьте эту смесь сверху на блины. Добавьте кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при 170°C.
Приятного аппетита!
Этот рецепт легко приготовить, а результат всегда будет вкусным и ароматным. Запечённые блины с начинкой — это идеальный десерт для любого случая!
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