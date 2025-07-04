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Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Это отличное блюдо для тех, кто любит сочетание...

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Это отличное блюдо для тех, кто любит сочетание нежных блинов, творога и сметаны, при этом не хочет тратить много времени на сложные рецепты. Запеченные в духовке, такие блины получаются невероятно мягкими и ароматными.

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Ванилин – 1 пакетик

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука – 200 г

  • Соль – щепотка

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Молоко – 500 мл

  • Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • Ванилин – 1 пакетик

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовление теста для блинов:
    В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Тщательно вымешивайте тесто, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.

  2. Выпекание блинов:
    Разогрейте сковороду и, смазав ее немного растительным маслом, выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

  3. Приготовление начинки:
    Для начинки соедините сметану, яйцо, сахар и ванилин, а затем пробейте все блендером до однородной массы.

  4. Формирование и запекание:
    На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз сложите его в треугольник. В форму диаметром 20х30 см выложите блины с начинкой: боковые части кладите концами вверх, а в центре — широкой стороной вверх.

    В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином. Полученную смесь смажьте сверху на блины. Добавьте небольшие кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.

Приятного аппетита!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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