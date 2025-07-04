Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Приготовление теста для блинов: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Тщательно вымешивайте тесто, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.

Выпекание блинов: Разогрейте сковороду и, смазав ее немного растительным маслом, выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Приготовление начинки: Для начинки соедините сметану, яйцо, сахар и ванилин, а затем пробейте все блендером до однородной массы.

Формирование и запекание:

На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз сложите его в треугольник. В форму диаметром 20х30 см выложите блины с начинкой: боковые части кладите концами вверх, а в центре — широкой стороной вверх.

В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином. Полученную смесь смажьте сверху на блины. Добавьте небольшие кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.