Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка
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Это отличное блюдо для тех, кто любит сочетание нежных блинов, творога и сметаны, при этом не хочет тратить много времени на сложные рецепты. Запеченные в духовке, такие блины получаются невероятно мягкими и ароматными.
Ингредиенты:
Для блинов:
Ванилин – 1 пакетик
Яйца – 2 шт.
Мука – 200 г
Соль – щепотка
Сахар – 2 ст. л.
Молоко – 500 мл
Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
Ванилин – 1 пакетик
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Сметана – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Приготовление теста для блинов:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Тщательно вымешивайте тесто, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.
Выпекание блинов:
Разогрейте сковороду и, смазав ее немного растительным маслом, выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Приготовление начинки:
Для начинки соедините сметану, яйцо, сахар и ванилин, а затем пробейте все блендером до однородной массы.
Формирование и запекание:
На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз сложите его в треугольник. В форму диаметром 20х30 см выложите блины с начинкой: боковые части кладите концами вверх, а в центре — широкой стороной вверх.
В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином. Полученную смесь смажьте сверху на блины. Добавьте небольшие кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.
Приятного аппетита!
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