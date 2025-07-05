Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепт достался от прабабушки
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Это простое и вкусное блюдо для тех, кто ценит мягкие блины с творожной начинкой и сметаной, но не хочет тратить время на сложные рецепты. Запеченные в духовке, такие блины получаются особенно нежными и ароматными.
Ингредиенты:
Для блинов:
Ванилин – 1 пакетик
Яйца – 2 шт.
Мука – 200 г
Соль – щепотка
Сахар – 2 ст. л.
Молоко – 500 мл
Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
Ванилин – 1 пакетик
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Сметана – 1 ст. л.
Приготовление:
Тесто для блинов: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Хорошо размешайте, чтобы не было комочков, добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Оставьте тесто на 15 минут.
Выпекание блинов: Разогрейте сковороду и, смазав её растительным маслом, пеките блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Начинка: В миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин. Перемешайте все с помощью блендера до однородной массы.
Формирование и запекание: На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз в треугольник. В форму диаметром 20x30 см выложите блины: боковые части положите концами вверх, а центральную часть — широкой стороной вверх.
В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином. Полученную смесь смажьте сверху на блины. Добавьте кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при 170°C.
Приятного аппетита!
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