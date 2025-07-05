Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепт достался от прабабушки

Это простое и вкусное блюдо для тех, кто ценит мягкие блины с творожной начинкой и сметаной, но не хочет тратить время на сложные рецепты. Запеченные в духовке, такие блины получаются особенно нежными и ароматными.

Ингредиенты:

Для блинов:

Для начинки:

Приготовление:

Тесто для блинов: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Хорошо размешайте, чтобы не было комочков, добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Оставьте тесто на 15 минут.

Выпекание блинов: Разогрейте сковороду и, смазав её растительным маслом, пеките блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Начинка: В миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин. Перемешайте все с помощью блендера до однородной массы.

Формирование и запекание: На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз в треугольник. В форму диаметром 20x30 см выложите блины: боковые части положите концами вверх, а центральную часть — широкой стороной вверх.