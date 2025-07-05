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Теперь готовлю только так: блины, запеченные в духовке - рецепт достался от прабабушки

Это простое и вкусное блюдо для тех, кто ценит ...

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Это простое и вкусное блюдо для тех, кто ценит мягкие блины с творожной начинкой и сметаной, но не хочет тратить время на сложные рецепты. Запеченные в духовке, такие блины получаются особенно нежными и ароматными.

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Ванилин – 1 пакетик

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука – 200 г

  • Соль – щепотка

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Молоко – 500 мл

  • Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • Ванилин – 1 пакетик

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Сметана – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Тесто для блинов: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно влейте теплое молоко, перемешайте, затем добавьте муку. Хорошо размешайте, чтобы не было комочков, добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Оставьте тесто на 15 минут.

  2. Выпекание блинов: Разогрейте сковороду и, смазав её растительным маслом, пеките блины с обеих сторон до золотистой корочки.

  3. Начинка: В миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин. Перемешайте все с помощью блендера до однородной массы.

  4. Формирование и запекание: На каждый блин положите 1 столовую ложку начинки, оставив по краям 1 см. Сложите блин в треугольник, затем еще раз в треугольник. В форму диаметром 20x30 см выложите блины: боковые части положите концами вверх, а центральную часть — широкой стороной вверх.

  5. В отдельной миске смешайте сметану с сахаром и ванилином. Полученную смесь смажьте сверху на блины. Добавьте кусочки сливочного масла (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при 170°C.

Приятного аппетита!

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