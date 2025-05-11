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«Теперь этого не найти в магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение

С мая 2025 года популярные продуктовые сети в Р...

cool-readers.ru

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С мая 2025 года популярные продуктовые сети в России начали отказываться от привычных бумажных каталогов со скидками. Теперь такие брошюры, которые раньше лежали у входа в магазин, больше не печатаются — сначала временно, но, возможно, и навсегда.

Почему исчезли бумажные каталоги?

Торговые сети называют сразу несколько причин:

  • Экономия: печать и доставка каталогов — это большие затраты.

  • Экология: неиспользованные листовки часто выбрасываются, создавая лишний мусор.

  • Современные технологии: всё больше людей получают информацию через интернет и мобильные приложения.

Где теперь искать скидки?

Вместо бумажных буклетов магазины предлагают такие варианты:

  • Мобильные приложения супермаркетов;

  • Официальные сайты и соцсети;

  • Информационные стенды в зале — постеры с основными акциями месяца.

Такой подход позволяет быстро обновлять информацию и делать её доступной в любой момент.

А если нет смартфона?

Для тех, кто не пользуется интернетом, возможны компромиссы. Ретейлеры могут оставить небольшой тираж бумажных каталогов, например, для пожилых покупателей. Всё будет зависеть от отзывов клиентов в мае.

Что это значит для нас?

  • Удобство: не нужно листать десятки страниц — всё важное на экране или на стенде.

  • Скорость и актуальность: акции можно узнать в один клик.

  • Минус для тех, кто не дружит с техникой — но возможна альтернатива.

Итог: супермаркеты переходят на цифровое общение с покупателями. Если новшество приживётся, бумажные каталоги останутся в прошлом. Но информация о скидках никуда не исчезнет — она просто переехала в онлайн, пишет news-komi.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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