«Теперь этого не найти в магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение
cool-readers.ru
С мая 2025 года популярные продуктовые сети в России начали отказываться от привычных бумажных каталогов со скидками. Теперь такие брошюры, которые раньше лежали у входа в магазин, больше не печатаются — сначала временно, но, возможно, и навсегда.
Почему исчезли бумажные каталоги?
Торговые сети называют сразу несколько причин:
Экономия: печать и доставка каталогов — это большие затраты.
Экология: неиспользованные листовки часто выбрасываются, создавая лишний мусор.
Современные технологии: всё больше людей получают информацию через интернет и мобильные приложения.
Где теперь искать скидки?
Вместо бумажных буклетов магазины предлагают такие варианты:
Мобильные приложения супермаркетов;
Официальные сайты и соцсети;
Информационные стенды в зале — постеры с основными акциями месяца.
Такой подход позволяет быстро обновлять информацию и делать её доступной в любой момент.
А если нет смартфона?
Для тех, кто не пользуется интернетом, возможны компромиссы. Ретейлеры могут оставить небольшой тираж бумажных каталогов, например, для пожилых покупателей. Всё будет зависеть от отзывов клиентов в мае.
Что это значит для нас?
Удобство: не нужно листать десятки страниц — всё важное на экране или на стенде.
Скорость и актуальность: акции можно узнать в один клик.
Минус для тех, кто не дружит с техникой — но возможна альтернатива.
Итог: супермаркеты переходят на цифровое общение с покупателями. Если новшество приживётся, бумажные каталоги останутся в прошлом. Но информация о скидках никуда не исчезнет — она просто переехала в онлайн, пишет news-komi.ru.
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