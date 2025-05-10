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«Теперь этого не найдем в магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение

В мае крупные российские продуктовые сети време...

vbr.ru

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В мае крупные российские продуктовые сети временно прекратили выпуск бумажных каталогов с акциями. Ранее эти красочные брошюры были привычным способом узнать о скидках, но теперь ритейлеры делают ставку на цифровые форматы. Не исключено, что печатные версии исчезнут совсем.

Почему отказались от бумажных каталогов?

До недавнего времени в залах магазинов можно было взять каталог со скидками — он обновлялся регулярно и позволял планировать покупки заранее. Но теперь сети меняют подход: отказ от печати объясняется не только желанием сократить расходы, но и заботой об экологии.

На выпуск бумажной продукции уходит много ресурсов: печать, доставка, распространение. При этом значительная часть брошюр остаётся неиспользованной и отправляется в отходы. В условиях популярности цифровых каналов, компании считают такой формат устаревшим.

Где теперь искать акции?

Скидки теперь публикуются онлайн — в мобильных приложениях магазинов, на их официальных сайтах и в соцсетях. Информация обновляется регулярно, и каждый может ознакомиться с предложениями в любое удобное время.

Тем, кто предпочитает узнавать об акциях прямо в торговом зале, предложат яркие информационные стенды. На них будут показаны главные предложения месяца, оформленные просто и понятно, без лишнего.

Временная мера или тренд?

Отказ от бумажных листовок пока заявлен как временный и действует в течение мая. После этого компании изучат реакцию покупателей. Если большинство воспримет нововведение положительно, бумажные каталоги, скорее всего, уйдут в прошлое.

Возможен и компромисс: сохранение ограниченного тиража для людей, не пользующихся цифровыми сервисами — например, пожилых покупателей.

Что это значит для покупателей?

Цифровой формат позволяет быстро получать актуальную информацию, при этом сокращая объёмы печати и отходов. Для бизнеса это экономия, а для клиентов — шаг к удобному и экологичному будущему. Да, на первом этапе некоторым придётся привыкать к новому формату, но в долгосрочной перспективе это решение выглядит логичным и современным, пишет news-komi.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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