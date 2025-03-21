«Теперь это вовсе запрещено»: новый закон вводится для всех, кто водит автомобиль

С недавним обновлением Правил дорожного движения, водители по всей стране столкнулись с изменённым порядком проезда на круговых перекрёстках.

Введение нововведений призвано повысить безопасность и эффективность дорожного движения, особенно в периоды пиковой активности.

Согласно новым правилам, водителям, приближающимся к круговому перекрёстку с установленным знаком кругового движения, необходимо предоставить преимущество тем, кто уже находится в круге. Это изменение направлено на уменьшение количества ДТП и улучшение трафика. Важно отметить, что наличие светофора на перекрёстке изменяет приоритеты: сигналы светофора имеют преимущество перед знаками.

Александр Шумский, известный эксперт в области дорожного движения, подчёркивает важность осведомлённости о новых требованиях, независимо от наличия дорожных знаков. Он напоминает, что незнание правил не освобождает от ответственности, и за их нарушение предусмотрены штрафы начиная от 500 рублей.

Также вводится запрет на остановки на островках безопасности. Это правило введено для обеспечения непрерывности и безопасности движения. Нарушение этого правила приведёт к штрафам в размере от 500 до 2500 рублей, а автомобили, припаркованные на таких островках, могут подлежать эвакуации.

Эти изменения ставят новые требования к внимательности и ответственности водителей, направленные на повышение безопасности дорожного движения.