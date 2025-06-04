«Теперь это полностью запрещено»: вводится новое правило в России для всех, кто водит автомобиль

В России вступили в силу новые правила дорожного движения, касающиеся проезда круговых перекрёстков и запрета на остановку на островках безопасности.

Эти изменения важны для автомобилистов, особенно в сезон активных поездок, чтобы избежать штрафов и дорожных проблем.

Что изменилось в правилах проезда круговых перекрёстков?

Приоритет теперь зависит от наличия знаков и светофоров. Если на перекрёстке установлен знак «Круговое движение», преимущество имеют автомобили, которые уже находятся на кольце. Однако если на перекрёстке есть светофор, водители обязаны строго следовать его сигналам.

Эксперт Александр Шумский подчёркивает, что запрет на нарушение правил действует даже при отсутствии соответствующего знака. За нарушение правил проезда кругового перекрёстка предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Запрет на остановку на островках безопасности

Теперь остановка и парковка на островках безопасности категорически запрещены. Нарушители будут оштрафованы на сумму от 500 до 2500 рублей, а их транспортные средства могут быть эвакуированы.

Автомобилистам рекомендуется внимательно следить за новыми дорожными знаками и разметкой, чтобы избежать штрафов и не создавать аварийных ситуаций.