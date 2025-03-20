«Теперь это полностью запрещено»: новый закон вводится для всех, кто водит автомобиль

Введение новых норм в Правила дорожного движения внесло изменения в порядок проезда на круговых перекрестках по всей стране, актуализировав требования к водителям.

С наступлением периода повышенной активности на дорогах, крайне важно ознакомиться с этими правилами, чтобы избежать возможных штрафов.

Теперь, на круговых перекрестках с установленным дорожным знаком, обозначающим круговое движение, водители должны уступать дорогу тем, кто уже находится в круге. Однако если на перекрестке присутствует светофор, приоритет следует отдавать сигналам светофора.

Александр Шумский, эксперт по дорожному движению, подчеркивает, что даже отсутствие знака не освобождает водителей от ответственности за соблюдение новых правил, и за нарушение положений ПДД предусмотрены штрафы от 500 рублей.

Кроме того, водителям напоминают о запрете остановок на островках безопасности. Несоблюдение этого правила также влечет за собой штрафы, размер которых может варьироваться от 500 до 2500 рублей. В случае нарушения, припаркованные на островках безопасности автомобили могут быть эвакуированы, сообщает primpress.