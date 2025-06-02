«Теперь это полностью запрещено»: новое правило вводится в РФ для всех тех, кто водит автомобиль

В России изменились правила проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности

В России вступили в силу обновлённые правила дорожного движения, касающиеся приоритета на круговых перекрёстках и запрета на остановку на островках безопасности. Эти изменения важны для всех автомобилистов, чтобы избежать штрафов в активный сезон поездок.

Новые правила проезда круговых перекрёстков

Если установлен знак «Круговое движение», преимущество имеют автомобили, уже движущиеся по кругу. Однако при наличии светофора нужно строго следовать его сигналам, даже если знак отсутствует. За нарушение этого правила штраф составит 500 рублей.

Запрет на остановку на островках безопасности

Остановка и парковка на островках безопасности теперь запрещены. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2500 рублей, а машину могут эвакуировать.

Чтобы избежать штрафов, водителям нужно внимательно следить за знаками и разметкой и соблюдать новые правила на круговых перекрёстках.