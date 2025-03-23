«Теперь это полностью запрещено»: новое правило вводится для всех, кто за рулём автомобиля
zr.ru
В России обновили правила проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности
С приходом весны водителям стоит быть особенно внимательными: в стране начали действовать новые правила дорожного движения. Изменения затронули проезд по круговым перекрёсткам и запрет остановки на специальных участках дороги.
Что нового на перекрёстках с круговым движением
Теперь при проезде круга водителям важно учитывать не только знак «Круговое движение», но и светофоры. Если на перекрёстке работает светофор, то именно его сигналы определяют порядок проезда, даже если установлен соответствующий знак. А если регулировки нет, то, как пояснил специалист по ПДД Александр Шумский, действуют стандартные правила — преимущество у тех, кто уже находится на круге. За нарушение — штраф 500 рублей.
Остановка на островках под запретом
Согласно новым правилам, теперь запрещено останавливаться на островках безопасности. За это можно получить штраф от 500 до 2500 рублей. А если машину всё же оставят в неположенном месте, её могут эвакуировать.
Чтобы избежать проблем, водителям стоит внимательно следить за знаками и разметкой, особенно на перекрёстках с круговым движением, пишет PRIMPRESS.
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