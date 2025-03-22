Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Теперь это полностью запрещено»: новое правило появится для всех, кто водит автомобиль

С начала весеннего сезона автомобилистам стоит ...

drive2.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России изменились правила проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности

С начала весеннего сезона автомобилистам стоит быть особенно внимательными: в стране начали действовать обновлённые правила дорожного движения, которые касаются проезда кругов и остановки на специальных участках дороги.

Что изменилось на круговых перекрёстках

Теперь водителям нужно ориентироваться не только на знак «Круговое движение», но и на светофоры. Если знак установлен — преимущество у тех, кто уже находится на круге. Но если движение регулирует светофор, тогда нужно подчиняться его сигналам, независимо от знаков.

Александр Шумский, специалист в сфере дорожного движения, отметил, что даже при отсутствии знака действуют новые правила. Нарушение обойдётся в 500 рублей.

Остановка на островках — под запретом

Также теперь нельзя останавливаться на островках безопасности. За это можно получить штраф от 500 до 2500 рублей. Если автомобиль окажется на таком участке, его увезут на эвакуаторе.

Чтобы избежать штрафов, водителям стоит внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, особенно на перекрёстках с круговым движением, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Интересное в Казани

день назад

ГК ТОЧНО дарит участникам СВО скидку до 25% на покупку квартиры

клопы как попадают в квартиру

Не у нас

22 часа назад

Американец умер во время БДСМ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

водонагреватель проточный установка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Не у нас

день назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Новости Казани

день назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Не у нас

день назад

Ученые рассказали о том, чем угрожает человечеству ускорение вращения Земли

Не у нас

день назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить
Новости Татарстана
20 часов назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане задолжность по налогам выросла до 11,7 млрд рублей

Интересное в Казани

день назад

Когда экономия выходит дороже: сотрудник колл-центра из Казани рассказала, почему нельзя выбирать стоматологию только по цене

Новости Казани

час назад

Куда сходить в Казани на этих выходных?

Новости Татарстана

20 часов назад

Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2
В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
23 часа назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Казани

21 час назад

На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

В Нижнекамске на 30 суток из-за нарушений закрылось кафе «Суши Хаус»

Новости Казани

23 часа назад

Парни устроили массовую драку на Чистопольской в Казани
«Это не про свободу, а про выживание»: предприн...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес