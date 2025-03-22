«Теперь это полностью запрещено»: новое правило появится для всех, кто водит автомобиль

В России изменились правила проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности

С начала весеннего сезона автомобилистам стоит быть особенно внимательными: в стране начали действовать обновлённые правила дорожного движения, которые касаются проезда кругов и остановки на специальных участках дороги.

Что изменилось на круговых перекрёстках

Теперь водителям нужно ориентироваться не только на знак «Круговое движение», но и на светофоры. Если знак установлен — преимущество у тех, кто уже находится на круге. Но если движение регулирует светофор, тогда нужно подчиняться его сигналам, независимо от знаков.

Александр Шумский, специалист в сфере дорожного движения, отметил, что даже при отсутствии знака действуют новые правила. Нарушение обойдётся в 500 рублей.

Остановка на островках — под запретом

Также теперь нельзя останавливаться на островках безопасности. За это можно получить штраф от 500 до 2500 рублей. Если автомобиль окажется на таком участке, его увезут на эвакуаторе.

Чтобы избежать штрафов, водителям стоит внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, особенно на перекрёстках с круговым движением, пишет PRIMPRESS.