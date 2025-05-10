"Теперь дороже чем в магазине": российские маркетплейсы отменяют скидки с 11 мая

Ритейлеры хотят ограничить скидки от маркетплейсов: в чём суть инициативы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство предложение — ввести лимиты на то, как много маркетплейсы могут тратить на скидки. Сейчас онлайн-площадки могут снижать цены на товары за свой счёт на 30–50%, и это, по мнению представителей розницы, ставит под угрозу традиционные магазины.

Что предлагают?

Зафиксировать в будущем законе о платформенной экономике ограничение: маркетплейсы смогут тратить на скидки не более 10% от своего годового оборота.

Цель — не дать онлайн-сервисам слишком сильно снижать цены, создавая нечестную конкуренцию.

Почему это важно для офлайн-ритейла?

У обычных магазинов нет возможности делать такие же большие скидки — у них другие условия работы с поставщиками и партнёрами.

Если ситуация не изменится, малый и средний бизнес в торговых центрах может не выдержать конкуренции и закрыться.

Сейчас инициативу обсуждают, и она может повлиять на то, как будут строиться правила игры между офлайн- и онлайн-торговлей в будущем.