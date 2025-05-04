Теперь до пенсии не доживем: уже с 5 мая увидим неприятный сюрприз для всех россиян
ptoday.ru
Что изменится в пенсиях в 2025 году: возраст, стаж, баллы и выплаты
С 2025 года в России начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Эти изменения затронут возраст, требования к стажу, пенсионные баллы и размеры выплат. Разбираемся, что важно знать будущим пенсионерам.
1. Пенсионный возраст продолжает расти
Переход к новому пенсионному возрасту идёт поэтапно с 2019 года и завершится к 2028 году. К этому времени:
Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет;
Женщины — в 60 лет.
В 2025 году:
Мужчины 1961 года рождения смогут оформить пенсию в 63 года;
Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.
2. Требования к стажу и баллам
Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно:
Минимум 15 лет официального трудового стажа;
30 пенсионных баллов (в 2024 году нужно было 28,2).
Если не хватает стажа или баллов — назначается социальная пенсия, но позже:
Мужчинам — с 70 лет;
Женщинам — с 65 лет.
3. Индексация пенсий в 2025 году
Страховые пенсии вырастут с января на 7,3%.
Например: 23 400 руб. → 25 108 руб., 17 300 руб. → 18 563 руб.
Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 14,7%.
Пенсии работающим пенсионерам начнут индексировать вновь — впервые с 2015 года.
4. Дополнительные изменения
Страховые взносы повысятся до 26% (было 22%).
Пенсионные накопления будут учитывать при расчёте размера пенсии.
Программа долгосрочных сбережений (пенсионный капитал) позволит копить дополнительно с господдержкой.
Накопительная пенсия теперь будет выплачиваться не 20 лет, а 22,5 года — выплаты станут меньше.
Автоматические доплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы — без заявлений.
Упрощение оформления пенсии по потере кормильца — особенно для семей погибших военнослужащих.
Изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к новым условиям, но они требуют внимания. Проверьте, соответствует ли ваш стаж и количество баллов новым требованиям, и следите за обновлениями, сообщает источник.
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