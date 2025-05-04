Теперь до пенсии не доживем: уже с 5 мая увидим неприятный сюрприз для всех россиян

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Что изменится в пенсиях в 2025 году: возраст, с...

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Что изменится в пенсиях в 2025 году: возраст, стаж, баллы и выплаты

С 2025 года в России начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Эти изменения затронут возраст, требования к стажу, пенсионные баллы и размеры выплат. Разбираемся, что важно знать будущим пенсионерам.

1. Пенсионный возраст продолжает расти

Переход к новому пенсионному возрасту идёт поэтапно с 2019 года и завершится к 2028 году. К этому времени:

  • Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет;

  • Женщины — в 60 лет.

В 2025 году:

  • Мужчины 1961 года рождения смогут оформить пенсию в 63 года;

  • Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

2. Требования к стажу и баллам

Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно:

  • Минимум 15 лет официального трудового стажа;

  • 30 пенсионных баллов (в 2024 году нужно было 28,2).

Если не хватает стажа или баллов — назначается социальная пенсия, но позже:

  • Мужчинам — с 70 лет;

  • Женщинам — с 65 лет.

3. Индексация пенсий в 2025 году

  • Страховые пенсии вырастут с января на 7,3%.
    Например: 23 400 руб. → 25 108 руб., 17 300 руб. → 18 563 руб.

  • Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 14,7%.

  • Пенсии работающим пенсионерам начнут индексировать вновь — впервые с 2015 года.

4. Дополнительные изменения

  • Страховые взносы повысятся до 26% (было 22%).

  • Пенсионные накопления будут учитывать при расчёте размера пенсии.

  • Программа долгосрочных сбережений (пенсионный капитал) позволит копить дополнительно с господдержкой.

  • Накопительная пенсия теперь будет выплачиваться не 20 лет, а 22,5 года — выплаты станут меньше.

  • Автоматические доплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы — без заявлений.

  • Упрощение оформления пенсии по потере кормильца — особенно для семей погибших военнослужащих.

Изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к новым условиям, но они требуют внимания. Проверьте, соответствует ли ваш стаж и количество баллов новым требованиям, и следите за обновлениями, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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