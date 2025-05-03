Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая увидим неприятный сюрприз для всех россиян
msk.kprf.ru
С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся выхода на пенсию, расчёта выплат и условий назначения. Разберёмся, что именно поменяется и как подготовиться к этим изменениям.
1. Пенсионный возраст продолжает расти
Реформа, начатая в 2019 году, продолжается. К 2028 году пенсионный возраст достигнет:
65 лет для мужчин,
60 лет для женщин.
В 2025 году на пенсию смогут выйти:
мужчины 1961 года рождения — в 63 года,
женщины 1966 года рождения — в 58 лет.
2. Требования к стажу и пенсионным баллам ужесточаются
Чтобы получить страховую пенсию, нужно:
не менее 15 лет трудового стажа,
не менее 30 пенсионных баллов.
В 2024 году было достаточно 28,2 балла — в 2025 порог повысится до 30.
3. Если не хватает стажа — социальная пенсия, но позже
Тем, кто не набрал нужный стаж или баллы, назначат социальную пенсию:
мужчинам — с 70 лет,
женщинам — с 65 лет.
4. Повышение пенсий с 2025 года
Страховые пенсии вырастут с января на 7,3%.
Пример: если пенсия была 23 400 рублей, станет около 25 108 рублей.
Социальные пенсии будут проиндексированы в апреле на 14,7%.
Работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии — впервые с 2015 года.
5. Прочие новшества
Страховые взносы в Пенсионный фонд увеличатся с 22% до 26%.
Личные накопления будут учитывать при расчёте будущей пенсии.
Стартует программа долгосрочных сбережений — пенсионный капитал с господдержкой.
Выплаты накопительной пенсии теперь растянут на 270 месяцев (22,5 года), что снизит ежемесячную сумму.
Доплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будут начисляться автоматически.
Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей погибших военнослужащих.
Что важно сделать заранее
Проверьте количество баллов и лет стажа на портале Госуслуг или в ПФР.
Подумайте о добровольных взносах или пенсионных накоплениях.
Уточните, какие выплаты положены в вашем случае — правила становятся более индивидуальными, пишет источник.
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