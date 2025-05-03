Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая увидим неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в России вступают в силу новые прав...

msk.kprf.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся выхода на пенсию, расчёта выплат и условий назначения. Разберёмся, что именно поменяется и как подготовиться к этим изменениям.

1. Пенсионный возраст продолжает расти

Реформа, начатая в 2019 году, продолжается. К 2028 году пенсионный возраст достигнет:

  • 65 лет для мужчин,

  • 60 лет для женщин.

В 2025 году на пенсию смогут выйти:

  • мужчины 1961 года рождения — в 63 года,

  • женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

2. Требования к стажу и пенсионным баллам ужесточаются

Чтобы получить страховую пенсию, нужно:

  • не менее 15 лет трудового стажа,

  • не менее 30 пенсионных баллов.

В 2024 году было достаточно 28,2 балла — в 2025 порог повысится до 30.

3. Если не хватает стажа — социальная пенсия, но позже

Тем, кто не набрал нужный стаж или баллы, назначат социальную пенсию:

  • мужчинам — с 70 лет,

  • женщинам — с 65 лет.

4. Повышение пенсий с 2025 года

  • Страховые пенсии вырастут с января на 7,3%.
    Пример: если пенсия была 23 400 рублей, станет около 25 108 рублей.

  • Социальные пенсии будут проиндексированы в апреле на 14,7%.

  • Работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии — впервые с 2015 года.

5. Прочие новшества

  • Страховые взносы в Пенсионный фонд увеличатся с 22% до 26%.

  • Личные накопления будут учитывать при расчёте будущей пенсии.

  • Стартует программа долгосрочных сбережений — пенсионный капитал с господдержкой.

  • Выплаты накопительной пенсии теперь растянут на 270 месяцев (22,5 года), что снизит ежемесячную сумму.

  • Доплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будут начисляться автоматически.

  • Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей погибших военнослужащих.

Что важно сделать заранее

  • Проверьте количество баллов и лет стажа на портале Госуслуг или в ПФР.

  • Подумайте о добровольных взносах или пенсионных накоплениях.

  • Уточните, какие выплаты положены в вашем случае — правила становятся более индивидуальными, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Не у нас

23 часа назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

эффективное средство от тараканов отзывы реальные

Не у нас

17 часов назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

Интересное в Казани

2 дня назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы

нужен разнорабочий в Уфе

Не у нас

день назад

Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Не у нас

17 часов назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

17 часов назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека

Новости Татарстана

день назад

Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Рустам Минниханов встретился с министром иностр...

Не у нас

2 часа назад

Препарат из Новосибирска от болезни Бехтерева поступит в 45 регионов России

Не у нас

2 часа назад

Настоятель храма пояснил, почему в некоторые дома опасно приходить

Не у нас

2 часа назад

День памяти святых жен-мироносиц 4 мая: Почему праздник чтился особо

Не у нас

17 часов назад

Милонов хочет запретить одноразовые мангалы в России
Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам ...
Новости Казани
2 дня назад

Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

Не у нас

17 часов назад

В России продают экспортную 50-летнюю «Волгу» за 1,3 млн рублей

Не у нас

17 часов назад

Новейшие атомные часы установили новый стандарт точности

Не у нас

17 часов назад

Целый монастырский остров в Тверской области стал в собственностью РПЦ
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау