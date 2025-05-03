Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая увидим неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся выхода на пенсию, расчёта выплат и условий назначения. Разберёмся, что именно поменяется и как подготовиться к этим изменениям.

1. Пенсионный возраст продолжает расти

Реформа, начатая в 2019 году, продолжается. К 2028 году пенсионный возраст достигнет:

65 лет для мужчин,

60 лет для женщин.

В 2025 году на пенсию смогут выйти:

мужчины 1961 года рождения — в 63 года,

женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

2. Требования к стажу и пенсионным баллам ужесточаются

Чтобы получить страховую пенсию, нужно:

не менее 15 лет трудового стажа ,

не менее 30 пенсионных баллов.

В 2024 году было достаточно 28,2 балла — в 2025 порог повысится до 30.

3. Если не хватает стажа — социальная пенсия, но позже

Тем, кто не набрал нужный стаж или баллы, назначат социальную пенсию:

мужчинам — с 70 лет ,

женщинам — с 65 лет.

4. Повышение пенсий с 2025 года

Страховые пенсии вырастут с января на 7,3% .

Пример: если пенсия была 23 400 рублей, станет около 25 108 рублей.

Социальные пенсии будут проиндексированы в апреле на 14,7% .

Работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии — впервые с 2015 года.

5. Прочие новшества

Страховые взносы в Пенсионный фонд увеличатся с 22% до 26% .

Личные накопления будут учитывать при расчёте будущей пенсии.

Стартует программа долгосрочных сбережений — пенсионный капитал с господдержкой.

Выплаты накопительной пенсии теперь растянут на 270 месяцев (22,5 года), что снизит ежемесячную сумму.

Доплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будут начисляться автоматически .

Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей погибших военнослужащих.

Что важно сделать заранее